Bakan Güler: Terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik

Bakan Güler, TEKNOFEST'e katılmak üzere KKTC'ye gitti (2)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Tümen'de görev yapan Mehmetçiklere de hitap eden Bakan Güler, TEKNOFEST vesilesiyle KKTC'yi ve 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bölgemizde ve dünyada çok boyutlu gelişmelerin yaşandığı; her geçen gün risk ve tehditlerin arttığı hassas bir süreçten geçiyoruz. Jeopolitik ehemmiyeti yüksek bir coğrafyada bulunan ülkemizin bu kritik süreçte çok yönlü tehdit ve tehlikelere karşı daima güçlü ve uyanık bulunması bir zorunluluk arz etmektedir. Milli Savunma Bakanlığı olarak bizler de ülkemizin bekası asil milletimizin güvenlik ve huzuru için İstiklal Harbimizden bu yana en kapsamlı ve en etkin faaliyetlerimizi icra ediyoruz. Kahraman personelimizin üstün gayretleri ile yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelede büyük başarılar elde ettik" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde terörün silah bırakma seviyesine getirilmiş durumda olduğuna değinen Bakan Güler, "Operasyonlarımızla eş zamanlı olarak hudutlarımızın emniyetini de en yoğun ve en üstün tedbirlerle sağlarken Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de tereddütsüz ve tavizsiz koruyoruz. Bunun yanı sıra pek çok coğrafyada küresel ve bölgesel güvenlik, barış ve istikrar için etkin roller üstleniyoruz. İcra ettiğimiz tüm bu görevlerle uluslararası güvenlik mimarisinin etkin ve vazgeçilmez üyelerinden biri haline gelmiş durumdayız. Sizler de bu misyonun güzide ve fedakar mensupları olarak hem kahraman ordumuzun hem de devletimizin etkinliğini Kıbrıs'ta gösteriyorsunuz" dedi.

'KIBRISLI SOYDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ HER ZAMAN ÖNCELİKLİDİR'

Bakan Güler, Kıbrıslı vatandaşların güvenliği ve huzurunun her zaman öncelikli olduğunun altını çizerek, "Bu bağlamda, yarım asır önce Kıbrıs Türk'ünün maruz kaldığı zulüm ve baskılar karşısında kahraman ordumuzun büyük bir başarıyla icra ettiği Kıbrıs Barış Harekatı; en başta soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, Ada'daki herkes için güvenlik, barış ve istikrarın anahtarı olmuştur. Ayrıca bu harekat; ne pahasına olursa olsun Doğu Akdeniz'de tarihi hak ve çıkarlarımızın korunma konusundaki kararlılığımızı da açıkça göstermiştir. Garantör ülke sıfatıyla uluslararası hukuktan doğan haklarımız çerçevesinde iki aşamada gerçekleştirdiğimiz bu harekatta Türk askerinin üstün yetenekleri emsalsiz kahramanlığı ve fedakarlığı bir kez daha tarihe altın harflerle yazılmıştır. 39'uncu Piyade Tümenimiz de Ada'ya ilk çıkan birlik olma şerefine nail olmuştur. Bu kapsamda Barış Harekatı'nın her iki aşamasında da kahramanca bir mücadele sergilemiş bu uğurda şehitler vermiştir. O tarihten bu yana Kıbrıs'ta önemli görevler üstlenen Komutanlığımız; Ada'daki diğer unsurlarımızla birlikte Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güvenliğinin güvencesi durumundadır" dedi.

'TÜRKİYE, OLDUBİTTİYE KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEK'

Bakan Güler, açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Büyük bir kahramanlık örneği sergileyen 39'uncu Piyade Tümenimizin bugünkü mensupları olan sizler de burada tarihi bir vazife icra ediyorsunuz. Unutmayınız ki Kıbrıs'ın sahip olduğu stratejik konum da dikkate alındığında Türk askerinin buradaki varlığı sadece Ada'nın değil bölgedeki genel güvenlik ve istikrarın devamı bakımından da kritik önemdedir. Özellikle enerji kaynaklarının keşfiyle birlikte; çeşitli aktörlerin Kıbrıs'ın güneyinde siyasi, askeri ve ekonomik faaliyetlerini artırmaya çalıştığı Rum tarafına yönelik tek taraflı desteklerin yoğunlaştığı açıkça görülmektedir. Bu bağlamda; bazı üçüncü tarafların, Rum kesimiyle gerçekleştirdiği tek taraflı anlaşmaları gerçekleştirilen askeri tatbikatları yürütülmeye çalışılan enerji projelerini ve Rum tarafının bazı konjonktürel gelişmelerden hareketle çeşitli şekillerde rol kapma çabalarını dikkatle takip ediyoruz. Tüm bunlara karşı ülkemizin hak ve menfaatlerini zedelemeye dönük her türlü girişime karşı gerekli önlemleri büyük bir kararlılıkla alıyoruz. Şu husus asla unutulmamalıdır ki Türkiye, herhangi bir oldubittiye kesinlikle izin vermeyecektir. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki uluslararası meşruiyeti haiz ve garantör ülke sıfatıyla olan Ada'daki askeri varlığımız hem Kıbrıs Türk halkının huzur ve güvenliğinin hem de Doğu Akdeniz'deki stratejik dengelerin teminatıdır."

'TÜRKİYE, SAHİP OLDUĞU TÜM HAKLARI KARARLILIKLA KULLANACAK'

Türkiye'nin tarih boyunca Akdeniz'e yön veren güçlerden biri olduğunu ifade eden Güler, "Bugün de bu coğrafyada tarihi sorumluluğunu sürdürecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve kendi çıkarlarının korunması için uluslararası hukuka bağlı olarak sahip olduğu tüm hakları kararlılıkla kullanacaktır. Yeri gelmişken bir kez daha vurgulamak isterim ki Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teyit etmeyen hiçbir çözüm formülü asla kabul edilemez. Bu kapsamda muhataplarımızı artık; miladı dolmuş statükocu ve provokatif söylemleri bir kenara bırakmaya, bunun yerine tarihi ve mevcut gerçeklere uygun makul ve mantıklı bir şekilde çözüme yönelmeye davet ediyoruz. Hem Kıbrıslı Türklerin hem de Rumların müreffeh geleceği ve Ada'da kalıcı huzur ve barış iklimi için en ideal yolun bu olacağı muhakkaktır. Sonuç olarak Türkiye; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güvenlik, barış ve istikrar için Ada'da bulunmaya ve kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru çıkarlarını her koşulda desteklemeye devam edecektir. Bunun bilincinde olan siz kıymetli silah ve mesai arkadaşlarımın bu tarihi görevinizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir özveri içerisinde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle Mete Han'dan Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve bugüne kadar ki tüm devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygıyla anıyorum. Ayrıca Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ü, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, aziz şehitlerimizi, Kıbrıslı mücahitleri, mücahideleri ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle selamlıyor; görevlerinizde üstün başarılar diliyor; hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kalın sağlıcakla" açıklamasında bulundu.

Haber: Ankara,