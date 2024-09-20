Bakan Güler, ASEAN ile İşbirliği Vurgusu Yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin üç kıtayı birbirine bağlayan jeostratejik önemine dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde deniz güvenliği, terörle mücadele, askeri tıp, barışı koruma operasyonları ve kara mayınları gibi alanlarda diğer çalışma gruplarında ASEAN ülkeleriyle daha fazla işbirliği yapabileceğimizi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Güler, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabulünde yaptığı konuşmada, büyükelçileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Türkiye ile temsil ettikleri ülkeler arasındaki ikili işbirliğini derinleştirme çabaları için büyükelçilere teşekkürlerini ileten Güler, dünyanın en hızlı büyüyen ve küresel büyümeye en büyük katkıyı sağlayan Asya-Pasifik Bölgesi'nin, küresel jeopolitiğin merkezinde yer aldığına dikkati çekti.

Bakan Güler, "Bu nedenle bu bölge, geleceğin bölgesidir. Üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli jeostratejik öneme sahip Türkiye, aynı zamanda Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Orta Doğu, Akdeniz ve bir Karadeniz ülkesidir. Türkiye'nin 2015 yılında Sektörel Diyalog Ortaklığı Statüsü'nü elde etmesi, ASEAN ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığımızın da bir göstergesidir. Son 10 yılda Güneydoğu Asya'daki temsilcilik ağımızı genişlettik ve ASEAN ülkelerinin Ankara'daki temsilciliklerinin artmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

"ASEAN ülkeleriyle daha fazla işbirliği yapabileceğimizi umuyoruz"

Türkiye'nin Eylül 2011'den bu yana ASEAN'a bir büyükelçi akredite ettiğini, 2017'den beri Sektörel Diyalog Ortağı olunan ASEAN ile işbirliğinin Pratik İş Birliği Alanları Belgesi kapsamında çoğunlukla ekonomik ve sosyokültürel alanlarda ilerlediğini anlatan Güler, "Önümüzdeki dönemde deniz güvenliği, terörle mücadele, askeri tıp, barışı koruma operasyonları ve kara mayınları gibi alanlarda diğer çalışma gruplarında ASEAN ülkeleriyle daha fazla işbirliği yapabileceğimizi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Güler, büyükelçilerin temsil ettiği ülkelerin her biriyle Türkiye'nin yakın ikili işbirliklerinin bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Endonezya ile temmuz ayında Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto'yu ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Savunma sanayisi, ülkelerimiz arasındaki önemli bir işbirliği alanıdır. Son ağustos ayındaki Endonezya ziyareti sırasında gösterilen misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Filipinler ile ticaret, savunma sanayisi ve sivil havacılık gibi alanlarda verimli işbirliğimiz bulunmaktadır. Bu yıl 6 ATAK helikopterinin tedarikinin tamamlanması ortak başarımızdır.

Bu yıl Kamboçya ile diplomatik ilişkilerimizin 65'inci yıl dönümünü kutladık. Son dönemdeki üst düzey görüşmeler, ilişkilerimize ivme kazandırdı. Başbakan Yardımcınız Sayın Chenda Sophea'yı geçen mayıs ayında Ankara'da ağırlamaktan da büyük bir mutluluk duyduk. Aralık ayında Senato Başkanı Sayın Hun Sen'i ağırlayacağız. Savunma sanayisi ürünlerimize olan ilginizi yakinen takip ediyoruz. Malezya ile pek çok alanda işbirliğimiz bulunmaktadır. Kuala Lumpur ziyaretim sırasında gösterilen misafirperverlik için bir kez daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Savunma sanayisi, ikili ilişkilerimizin önemli bir boyutudur. Malezya'nın LMS Projesi için bir Türk firmasını seçmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bunlar, ülkelerimiz arasında bir savunma ekosistemi oluşturmaya yönelik önemli adımlardır."

Singapur ile diplomatik ilişkilerinin 55'inci ve stratejik ortaklıklarının 10'uncu yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Güler, daha yakın işbirliği ve koordinasyonun her iki taraf için de faydalı olacağını vurguladı.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra'ya göreve başlamasından dolayı tebriklerini sunduğunu aktaran Güler, "Vietnam Başbakanı Sayın Pham Minh Chinh, geçen yıl Türkiye'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Başbakan Pham'ın bu ziyaret esnasında vurguladığı gibi savunma sanayisi alanında işbirliği fırsatları bulunmaktadır." görüşünü paylaştı.