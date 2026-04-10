Bakan Göktaş, Türkiye-Senegal İş ve Yatırım Forumu'nda konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İki ( Senegal ve Türkiye ) Cumhurbaşkanının ortak vizyonuyla hedefimiz, ihracat ve ithalattaki ivmeyi koruyarak kısa vadede 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Bu hedefe erişmek için ticaretimizi daha dengeli, daha çeşitli ve daha yaygın bir zemine oturtmamız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenecek Türkiye- Senegal Karma Ekonomik Komisyonu 6. Dönem Toplantısı kapsamındaki "Türkiye- Senegal İş ve Yatırım Forumu"na katıldı.

Toplantıda, Senegal Sanayi ve Ticaret Bakanı Serigne Gueye Diop, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin ve DEİK temsilcileri ile Dakar Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Abdoulaye Sow yer aldı.

Göktaş, burada yaptığı konuşmada, toplantıda ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin mevcut durumunu değerlendireceklerini belirtti.

Gelecek dönemin ortak yatırım, üretim ve büyüme hedeflerini ele alacaklarını aktaran Göktaş, toplantının işbirliğini daha ileri taşıyacak yeni adımlara ve somut ortaklıklara vesile olmasını diledi.

"Senegal'i Afrika pazarına açılan güçlü bir kapı olarak değerlendiriyoruz"

Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin güçlü dostluk bağları, karşılıklı güven ve ortak kalkınma iradesi üzerine kurulu olduğunun altını çizen Göktaş, Afrika kıtasında örnek gösterilen bu ortaklığın son dönemde karşılıklı üst düzey temaslarla daha da güçlenmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020-2022 yıllarındaki Senegal ziyaretleri, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin 2024'te Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret, Başbakan Ousmane Sonko'nun 2025'te ülkemize gerçekleştirdiği ziyaretle beraber Senegal ile Türkiye arasındaki ilişkiler daha ileriye taşınmıştır. ECOWAS üyeliği ve Afrika Kıtası Serbest Ticaret Anlaşması'na taraf olması sebebiyle Senegal'i Afrika pazarına açılan güçlü bir kapı olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Bu sağlam siyasi zeminin ekonomik ilişkilere de yansıdığını bildiren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılı sonunda ikili ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre yüzde 23 artışla 494 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Biz biliyoruz ki bu rakam yeterli değil. İki Cumhurbaşkanının ortak vizyonuyla hedefimiz, ihracat ve ithalattaki ivmeyi koruyarak kısa vadede 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Bu hedefe erişmek için ticaretimizi daha dengeli, daha çeşitli ve daha yaygın bir zemine oturtmamız gerektiğine inanıyoruz. Senegal'in 2050 vizyonu kapsamında öngörülen dönüşüm projeleri, Türk özel sektörü açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Halihazırda, tahmini piyasa değeri 780 milyon doların üzerinde yatırımı bulunan 60'ın üzerinde Türk firması Senegal'de faaliyet göstermektedir."

Bakan Göktaş, firmaların inşaat, enerji, madencilik, gıda, mobilya, tekstil, sağlık, lojistik, ulaştırma ve turizm gibi birçok sektörde önemli yatırımlar gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Bu alanlarda çok güçlü işbirliği imkanlarının bulunduğunu aktaran Göktaş, gelecek dönemde Senegal'de büyüme ve kalkınma açısından önceliklendirilen madencilik ve hidrokarbon, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde işbirliğinin derinleşmesini beklediklerini dile getirdi.

KOBİ'ler arasındaki işbirliğini de değerli bulduklarını ifade eden Göktaş, bu kapsamda Türkiye'den KOSGEB ile Senegal'deki muhatabı ADEPME arasındaki aktif işbirliğinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

"Türk şirketlerinin daha etkin rol almasına büyük önem veriyoruz"

Türk müteahhitlik firmalarının bugüne kadar Senegal'de toplam değeri yaklaşık 2,2 milyar dolar olan 40 projeye imza attığının altını çizen Göktaş, sosyal tesislerden ulaşım altyapısına, ticari yapılardan spor ve enerji tesislerine kadar uzanan bu projelerin firmaların Senegal'in kalkınmasına verdiği katkının somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Dakar Arena ve Olimpiyat Stadı gibi simge projelerin bu işbirliğinin sahadaki güçlü yansımaları arasında yer aldığını kaydeden Göktaş, "Önümüzdeki dönemde de Türk firmalarının Senegal'deki varlığını daha da güçlendirmesini arzu ediyoruz. 'Senegal 2050', 'Dakar Metropole 2050' ve 'New Deal Technology' programları kapsamında planlanan otoyol, demir yolu, köprü, liman, agropole, sanayi siteleri gibi altyapı-üst yapı projelerinde Türk şirketlerinin daha etkin rol almasına büyük önem veriyoruz. Bu alanlarda her türlü yapıcı işbirliğine hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Türk yatırımcıların Senegal'de uzun vadeli, kalıcı ve karşılıklı fayda üreten yatırımlar gerçekleştirmesini teşvik ettiklerini bildiren Göktaş, aynı şekilde Senegalli yatırımcıları da Türkiye'de ortaklıklar kurmaya ve yatırım imkanlarını değerlendirmeye davet ettiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Biz, ekonomik ilişkilere tek taraflı kazanç çerçevesinde bakmıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda amacımız, birlikte büyümek, birlikte üretmek ve refahı birlikte artırmaktır. Bu açıdan yatırım ortamının güçlendirilmesi için hukuki altyapıyı da önemsiyoruz. Bugün, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması yürürlüktedir. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması'nın da yürürlüğe girmesiyle birlikte ekonomik ilişkilerimizin daha güçlü bir zemine kavuşacağına inanıyoruz. Bu sürecin tamamlanması, yeni yatırım kararlarını destekleyecek ve iş çevrelerimize daha öngörülebilir bir çerçeve sunacaktır. Burada Senegalli dostlarımızdan beklentimiz, yatırımcı ve ihracatçı firmalarımızın karşılaştığı idari, bürokratik süreçlerde kolaylaştırıcı bir yaklaşımın sürdürülmesidir. Bunun yanı sıra güçlü bir diyalog mekanizmasının korunmasıdır. İş dünyasının önünü açan, hızlı sonuç üreten ve güven veren bir idari yaklaşım, ortak hedeflerimize ulaşmamızı hızlandıracaktır."

Türkiye-Senegal İş Konseyinden gelecek döneme yönelik somut, uygulanabilir ve sonuç odaklı bir çalışma programının hazırlamasını beklediklerini dile getiren Göktaş, temennilerinin kurulacak temasların yeni ortaklıklara, yeni yatırımlara ve yeni projelere dönüşmesi olduğunu belirtti.

Göktaş, Türkiye'nin Senegal'i sadece ticari ortak olarak görmediğinin altını çizerek, bu ülkeyi Afrika'da birlikte yol yürümek istedikleri stratejik dost ve güvenilir paydaş olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.