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Çekya Cumhurbaşkanı Pavel, Avrupalı müttefiklerin savunmaya odaklanması gerektiğini söyledi

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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, Ankara'da düzenlenen bir programda Avrupalı müttefiklerin kendi savunmalarına yeniden odaklanması gerektiğini belirterek, askeri kabiliyetlerin yanı sıra karar alma süreçlerinin de güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, "(Avrupalı müttefikler) Kendi savunmamıza yeniden odaklanmamız gerekiyor. Sadece askeri kabiliyetlerimizi değil, aynı zamanda karar alma süreçlerimizi ve karar alma esnekliğimizi de yeniden güçlendirmeliyiz." dedi.

Pavel, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ev sahipliğinde, Münih Güvenlik Konferansı (MSC) ortaklığında Ankara Palas'ta düzenlenen "Allies in Ankara" programında konuştu.

Müttefikler arasında "daha sakin ilişkilere imkan tanınacak bir yaklaşım olması" gerektiğini aktaran Pavel, mevcut küresel ortamdaki tablonun doğru şekilde anlaşılması gerektiğini belirtti.

Pavel, yetkililerin duygularını bir kenara bırakarak iletişim kurması gerektiğine işaret etti.

Çekya'nın coğrafi konumu nedeniyle hem AB hem de NATO'nun ortasında bulunduğuna dikkati çeken Pavel, bu nedenle ülkesindeki birçok insanın güvenlik tehditlerini hissetmediğini söyledi.

Pavel, bu sebeple ülkesindeki insanlara bu tehditleri anlatmanın daha zor olabileceğini aktararak, ülkesinin müttefikleriyle dayanışma içinde olduğu mesajını verdi.

Çekya'nın savunma sanayisi alanında birçok firmaya sahip olduğunu anlatan Pavel, diğer Avrupa ülkeleriyle daha kapsamlı işbirliği yapılması için önemli bir potansiyel olduğunun altını çizdi.

Pavel, NATO'nun kuruluş felsefesine değinerek son dönemde İttifak'ta savunma harcamaları ile sorumluluğun büyük bölümünü tek bir müttefikin üstlendiği yönünde bir eğilim oluştuğunu söyledi.

Çekya Cumhurbaşkanı "(Avrupalı müttefikler) Kendi savunmamıza yeniden odaklanmamız gerekiyor. Sadece askeri kabiliyetlerimizi değil, aynı zamanda karar alma süreçlerimizi ve karar alma esnekliğimizi de yeniden güçlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
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