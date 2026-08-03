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Orman yangını illerine 25 milyon TL

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- "Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık" "İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi ve hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için illere 25 milyon liralık kaynak aktardıklarını bildirdi.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlarımızın ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla illerimize 25 milyon lira tutarında kaynak aktardık. İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi ve hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA
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