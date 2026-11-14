Bakan Göktaş: Dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk, aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle yüz yüze

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk, aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle yüz yüze. Bu tablo çocukların güvenliğini ve ihtiyaçlarını iklim politikalarının merkezine yerleştirmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi Bölge Özel Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen 'Gelecek Kuşakların Hakları: COP31'de Çocukların İklim Liderleri Olarak Güçlendirilmesi' etkinliğinde konuştu. Dünyanın geleceğini düşünen, çözüm önerileri geliştiren çocukların iklim mücadelesinde önemli rol üstlendiğini belirten Bakan Göktaş, iklim değişikliğinin çocukların sağlığı, güvenliği ve yaşam koşullarını doğrudan etkilediğini söyledi. UNICEF verilerini paylaşan Bakan Göktaş, "Bugün dünyada yaklaşık 1,1 milyar çocuk, aynı anda birden fazla iklim kaynaklı riskle yüz yüze. Bu tablo çocukların güvenliğini ve ihtiyaçlarını iklim politikalarının merkezine yerleştirmenin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor" dedi.

İklim konusunda alınan kararların gelecek nesillerin yaşamını belirlediğine, kuşaklar arası adaletin gelecek nesillerin haklarını gözetmesi gerektirdiğine işaret eden Bakan Göktaş, Türkiye'nin de bu anlayışla hareket ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan '2053 Net Sıfır Emisyon' hedefinin gelecek nesillere karşı sorumluluğun göstergesi olduğunu vurguladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'den dünyaya yayılan küresel bir çevre hareketine dönüştüğünü de aktardı.

COP31 kapsamında çocukların ve gençlerin sesini iklim müzakerelerinin merkezine taşımayı hedeflediklerini kaydeden Bakan Göktaş, çocukların her fikrini, her çabasını daha yaşanabilir bir dünyanın kurulmasına sunulmuş değerli bir katkı olarak gördüklerini söyledi. Çocuk Danışma Kurulu üyelerinin 'sıfır atık', 'biyoçeşitlilik', 'sürdürülebilir gıda', 'kültür ve sanat' başlıklarında 29 etkinlik hazırladığını belirten Bakan Göktaş, çalışmaların 43 ilde hayata geçirildiğini, Sıfır Atık Vakfı iş birliğiyle 81 ilde eş zamanlı farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.

Çocukların Eylem Çağrısı'nda farklı ülkelerden çocukların talepleri ve çözüm önerilerinin bir araya getirildiğini söyleyen Bakan Göktaş, bu mesajların COP31 aracılığıyla uluslararası gündeme taşındığına işaret etti. Çocukların çağrısının somut adımlara ve kalıcı iş birliklerine dönüştürülmesi gerektiğini, hükümetler, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplumun ortak sorumluluk üstlenmesinin önemine işaret ettiğini belirten Bakan Göktaş, Çocuk Hakları Komitelerinin 81 ilden etkinliğe katılan temsilcilerine de seslendi. Bakan Göktaş, her fikrin ve çabanın değerli olduğunu, çocuklara inandıkları doğruları savunmaktan ve yeni yollar aramaktan vazgeçmemeleri tavsiyesinde bulundu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de COP31'de çocukların taleplerinin dinlenmesinin önemli olduğunu vurguladı ve bakanlık ile çocuk hakları komiteleriyle uzun yıllardır iş birliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF'in Çocuk Hakları Komitelerinden 2 il temsilcisi, ortak çalışma atölyesinde hazırlanan 'İklim Eylemi için Çocukların Ortak Çağrısı'nı da sundu.

PANEL DÜZENLENDİ

Programın ardından Bakan Göktaş moderatörlüğünde; Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Sosyal Korumadan Sorumlu Danışmanı ve Ulusal Sosyal Koruma Ajansı Direktörü Mansurbek Polvonzoda Olloyorov ile Birleşik Arap Emirlikleri Aile İşleri Bakanı Sana Bint Muhammed Suhail katıldığı panel düzenlendi. Bakan Göktaş, paneldeki konuşmasında iklim değişikliğinin çocukların sağlığı, eğitimi, yaşam koşulları ve gelecek fırsatlarını doğrudan etkilediğini, çocukların çözüm süreçlerinde de söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı