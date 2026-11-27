Liseli Işıl Öykü Dinç'in ölümüyle ilgili davada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Raporda ölen liselinin asli kusurlu olduğu kanaatine yer verildi. Duruşma savcısı, tutuksuz yargılanan Ömer Faruk Ballı'nın beraatını istedi.

Liseli Işıl Öykü Dinç'in bir sürücünün çarpması sonucu ölümüne ilişkin sanık Ömer Faruk Ballı'nın 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın beşinci duruşması bugün görüldü. İstanbul Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ballı, Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç, babası Yunus Dinç ve taraf avukatları hazır bulundu.

RAPOR: SÜRÜCÜ KUSURSUZ, LİSELİ ASLİ KUSURLU

Olaya ilişkin önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar aracın 70 km/s'lik hız sınırının üstünde yüksek bir hızda olduğunu savunmuş ve şoförün kadın olduğunu gördüklerini söylemişti. Dinç ailesi, tanıkların beyanlarına dikkat çekerek, aracın hızı, kırmızı ışıkta geçip geçmediğinin yanı sıra şoförün sanıkla birlikte araçta bulunan nişanlısı olabileceğini belirterek şoförün kimliğinin de belirlenmesini talep etmişti. Ancak olayın gerçekleştiği bölgedeki MOBESE'nin çalışmadığı gerekçesiyle kamera görüntüleri dosyaya eklenememişti.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, olay anına ilişkin tek görüntü olan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıyan görüntülerden aracın hızının belirlenemeyeceği belirtildi. Raporda ışığın renginin de videodan tespit edilememekle birlikte çevredeki araçların hareketlerine göre sürücünün yeşil ışıkta geçiş yaptığı kanaatine yer verilerek kazada sürücü olarak yargılanan Ballı'nın kusursuz, Dinç'in ise asli kusurlu bulunduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Olay yerine giden polis memurlarından birinin de tanık olarak dinlendiği duruşmada mütalaası alınan duruşma savcısı tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı'nın beraatını talep etti. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 28 Aralık tarihine erteledi.

BABADAN OLAY YERİ TUTANAĞINA İTİRAZ

Baba Yunus Dinç, duruşma sonrası adliye önünde açıklamada bulundu. Dinç şöyle konuştu:

"Kızıma ilk temas eden, kızımı ilk kontrol eden polis memuru duruşmaya çıktı. Tanık beyanlarıyla sabit olan kızıma ilk temas eden polis memuru kızım için 'eks' diyor. Hatta kendisinden sonra vatandaşlardan birisi veteriner olduğunu belirtip kontrol etmek istiyor. O veteriner hanım da kızıma 'eks' diyor. Ancak tutanağa dönüp 'yaralı' yazıyorlar kızıma. Arabaya da 'ağır hasarlı' yazıyorlar. Bugün bu polis memuruna, hatta komiser kendisi, trafik komiseri, kendisine bunu yönelttik: 'Sen 'eks' demişken rapora dönüp niye 'yaralı' yazdınız?' Kendisi olayı tam tersi yönde izah etti bize, ilginçtir. Dedi ki 'Olay yerindeki kaos ortamından dolayı biz yaralı deriz, eks olsa bile yaralı deriz olay yerindeki kaosu önlemek adına' dedi. Biz de kendisine dedik ki 'Siz olay yerindeki vatandaşlara 'eks' diyorsunuz, tutanağa yani evraka 'yaralı' yazıyorsunuz' dedik, cevap alamadık. İtiraz etti; yani söylediğimiz her şeye itiraz ediyor ancak kendisi varsayımlar üzerinden kesin kanaatler oluşturan cümleler de sarf ediyor. Yani dosyadaki her şey gibi polisin beyanları da yalandı.

Zaten dosyadaki görüntüyle bu sabit. Hatta eşim kendisine sordu 'Olay yerindeki polislerin düzenlediği olay yeri tutanağında kızımın trafik ışıklarından 14.30 metre sonra yola fırladığı şeklinde bir tutanak düzenlendi. Sizin sahip olduğunuz, sizin elden teslim aldığınız görüntüyü izlediğimizde ise trafik ışıklarında yaya geçidinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Bunu neye bağlıyorsunuz?' diye. Komiser olarak kendi ekibinin hazırladığı raporu görmüyormuş bu beyefendi. Ve o motosiklet kask kamerası görüntüsünü teslim alan kendisi, bugün mahkemede de beyan etti aynı şeyi. AirDrop üzerinden almış olay yerinde, kimlik bilgilerini almayı unutmuş. Yani böyle bir ölümlü olayı bir numaralı görgü şahidinden, bir numaralı delili alıp kimlik bilgilerini almamak mesleki anlamda görevi kötüye kullanmak demektir, delil karartmak demektir. Bunu kendisi de çok iyi biliyor, bizden daha iyi biliyor."

Kaynak: ANKA