Bakan Fidan: Bugünün uluslararası ortamı ancak vizyoner liderlerin yön verebileceği bir yapıya evrilmektedir

TÜRKİYE'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği yılsonu değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , "Artık hiçbir ülke dış politikasını önceden belirlenmiş şablonlara göre yürütecek durumda değil çünkü belirsizlik artık daimi hale gelmiş durumda. Bugünün uluslararası ortamı kuralların aşındığı, güç dengelerinin yeniden şekillendiği ve ancak vizyoner liderlerin yön verebileceği bir yapıya evrilmektedir. İttifakları doğru kurmak, menfaatleri doğru tanımlamak ve araçları ustalıkla kullanmak zorundayız. Yeni yılda dış politika önceliklerimizi hassasiyetle takip etmeye devam edeceğiz. Türkiye , idealle gerçeklik, değerlerle menfaatler arasındaki dengeyi gözeterek ilkeli duruşuyla, kararlılıkla, özgüvenle ve kesintisiz bir çabayla yoluna devam edecektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'de yerleşik ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği yılsonu değerlendirme toplantısı İstanbul'da bir otelde gerçekleşti. Toplantıya ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu katıldı.

'2025 TÜRK DIŞ POLİTİKASI AÇISINDAN SON DERECE YOĞUN GEÇEN BİR YIL OLDU'

2025 yılsonu değerlendirme toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "2025 yılında uluslararası sistemin içinde bulunduğu tıkanmışlığın daha ileri bir boyuta taşındığını ve bu tıkanmışlığın da adeta kanıksandığına şahit olduk, siz de bunu çok yakından takip ettiniz. Geçtiğimiz sene küresel düzenin temelini oluşturan kurallar manzumesi onarılması güç bir tahribata uğradı. İnsanlığın ortak vicdanında derin yaralar açan krizler art arda yaşanmaya başlandı. Bu durum karşısında devletlerin mevcut ittifak ilişkilerini sorguladıklarını ve yeni yapılar tesis etme arayışına girdiklerini gördük. Çatışmalar, ekonomik dalgalanmalar ve teknolojik dönüşümler ülkelerin önceliklerini, yeteneklerini ve stratejilerini gözden geçirmelerine sebep oldu. Öte yandan sorumluluk ve irade sahibi ülkeler açısından diplomasi, sorunların barışçıl çözümü yönünde yegane araç olarak öne çıktı. Tüm bu sebeplerle 2025 senesi uluslararası sistemde kalıcı izler bırakan ve Türk dış politikası açısından son derece yoğun geçen bir yıl oldu" dedi.

'GAZZE'DE YAŞANAN SOYKIRIM 2025'İN EN AĞIR VE ÖNCELİKLİ GÜNDEM MADDESİNİ TEŞKİL ETTİ'

Bakan Fidan, "Gazze'de yaşanan soykırım uluslararası hukuk ve insani değerler bakımından 2025'in en ağır ve öncelikli gündem maddesini teşkil etti. Aynı zamanda uluslararası sistemin kapasitesinin test edildiği bir sınav niteliği taşıdı. Açıkça söylemek gerekir ki günümüzün küresel yönetişim modeli maalesef bu sınav karşısında sınıfta kaldı. Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dost ve kardeş ülkelerle beraber soykırımın durdurulması ve ateşkesin sağlanması için büyük çaba gösterdik. Gelen aşamada kırılgan ancak ümit vadeden bir durumla karşı karşıyayız. Önümüzdeki dönemde ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi ve Filistinlilerin kendi devletlerinin çatısı altında barış ve huzur içinde yaşayabilmeleri amacıyla çalışmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı transatlantik ilişkilerden Avrupa'nın kimliğine ve güvenlik mimarisine kadar pek çok konunun alışılagelmiş kalıplarının sorgulandığı tartışmaları da beraberinde getirdi. Türkiye olarak diplomatik kanalları açık tutmak ve barışın tesisi yönünde adımlar atılmasını sağlamak için siz de takip ettiniz, gerçekten başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok yoğun çaba gösterdik" ifadelerini kullandı.

'SDG MESELESİ SURİYE, TÜRKİYE VE BÖLGEMİZİN GERİ KALANI İÇİN BİR SORUN OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Bakan Fidan, "2026 yılında savaşın sona erdirilmesi konusundaki gayretler ideal çözüm ile gerçekçi çözüm arasındaki farkı kapatmaya odaklanacak. Avrupa güvenlik mimarisi bağlamında başlayan tartışmaların ise daha uzun yıllar ana gündem maddelerimizden birini teşkil edeceğini şimdiden öngörmek mümkün. Öte yandan Suriye'nin içinden geçtiği büyük dönüşüm ve uluslararası topluma entegrasyonu 2025 yılının olumlu gelişmelerinden birini teşkil etti. Suriye konusunda bölge ülkelerinin, Avrupalı devletlerin ve ABD'nin ortaya koyduğu yapıcı iradenin aynı kararlılıkla bu yıl da devam etmesini temenni ediyoruz. SDG meselesi ise takip ettiğiniz gibi yine Suriye, Türkiye ve bölgemizin geri kalanı için bir sorun olmaya devam ediyor. İnşallah bu yıl bu sorun da çözülür. Türkiye olarak bu husustaki kararlı ve net politikamızı 2026 yılında da sürdüreceğiz" dedi.

'SOMALİ'DEN İRAN'A UZANAN GENİŞ BİR COĞRAFYADAKİ "BÖL, PARÇALA, YÖNET" FAALİYETLERİNİN YOĞUNLAŞTIĞINA ŞAHİT OLDUK'

Bakan Fidan, "Geçtiğimiz yıl İsrail'in Suriye, İran ve Lübnan gibi ülkelere dönük saldırılarının arttığını ve Somali'den İran'a uzanan geniş bir coğrafyadaki 'böl, parçala, yönet' faaliyetlerinin yoğunlaştığına şahit olduk. Bu politika İsrail'in komşu ülkeleri istikrarsızlaştırarak kendi güvenliğini sağlayabileceği illüzyonuna dayanmaktadır. Söz konusu zihniyetin sadece bölge ülkeleri için değil, küresel düzeyde bir tehdide dönüşmekte olduğunu her fırsatta dikkat çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikamızın 2025 yılında etkin ve pratik sonuçlar ürettiği ortadadır. Değinmiş olduğum başlıklar dışında ayrıca Kafkasya'da kalıcı barışın tesisi, Balkan ülkeleri ve Türk devletleriyle olan ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi 2025'te de en fazla mesai harcadığımız konular arasında yer aldı. Keza Kıbrıs, Ege ve Akdeniz'deki gelişmelerle de çok yakından ilgilendik" diye konuştu.

'ARABULUCULUK FAALİYETLERİ YÜRÜTTÜK'

Bakan Fidan, "AB ile ilişkilerimizde ortak bir stratejik perspektif geliştirilmesi yönündeki irademizi ve gayretlerimizi samimi biçimde ortaya koyduk. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimize özel emek sarf ettik. Rusya-Ukrayna, Etiyopya-Somali ve Pakistan-Afganistan arasında arabuluculuk faaliyetleri yürüttük. Ülkemize savunma sanayii konusunda uygulanan yaptırımların büyük oranda kaldırılmasını sağladık. Ekonomik konulara, küresel ve ikili ticari ilişkilerimize özel önem atfettik. Enerji ve bağlantısallık konularında diğer kurumlarımızla beraber kapsamlı ve kapsayıcı projeler ürettik" ifadelerini kullandı.

'ARTIK HİÇBİR ÜLKE DIŞ POLİTİKASINI ÖNCEDEN BELİRLENMİŞ ŞABLONLARA GÖRE YÜRÜTECEK DURUMDA DEĞİL'

Bakan Fidan, "Şu hususun bilinmesi gerekmektedir, artık hiçbir ülke dış politikasını önceden belirlenmiş şablonlara göre yürütecek durumda değil çünkü belirsizlik artık daimi hale gelmiş durumda. Bugünün uluslararası ortamı kuralların aşındığı, güç dengelerinin yeniden şekillendiği ve ancak vizyoner liderlerin yön verebileceği bir yapıya evrilmektedir. İttifakları doğru kurmak, menfaatleri doğru tanımlamak ve araçları ustalıkla kullanmak zorundayız. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu dönemde belirleyici bir rol oynama kapasitesine sahiptir ve bu rolü oynamaya da devam edecektir. Nitekim kriz anlarında tavsiyesi aranan, arabuluculuğu ve katkısı talep edilen bir konuma geldiysek bu hem devlet aklının hem de liderliğin uzun yıllara yayılan birikiminin sonucudur" dedi.

'2026 YILINDA DA YOĞUN BİR TAKVİM BİZİ BEKLİYOR'

Bakan Fidan, "2026 yılında da yoğun bir takvim bizi bekliyor. Yeni yılda dış politika önceliklerimizi hassasiyetle takip etmeye devam edeceğiz. NATO Zirvesi'ne, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ve BM İklim Değişikliği Zirvesi'ne inşallah bu yıl ev sahipliği yapacağız. Türkiye, idealle gerçeklik, değerlerle menfaatler arasındaki dengeyi gözeterek ilkeli duruşuyla, kararlılıkla, özgüvenle ve kesintisiz bir çabayla yoluna devam edecektir. Bu anlayış temelinde 2026 yılında da Balkanlar'dan Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Doğu Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada inisiyatif almayı ve sorunlara çözüm üretmeyi sürdüreceğiz. Bölgemiz için barış, istikrar ve refah üretmek önceliğimiz olmaya devam edecek" diye konuştu.

Bakan Fidan'ın değerlendirmelerinin ardından toplantı soru-cevap ile devam etti.