Bakan Çiftçi: Yeni Nesil Suç Örgütlerinin Raconları, Ahlakları Yok

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2026'nın organize suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele yılı ilan edildiğini belirterek, yılın ilk dört ayında 311 suç örgütüne yönelik 796 operasyon düzenlendiğini açıkladı. "Yeni nesil suç örgütlerinin herhangi bir ilkesi, ahlak kuralları veya raconları yok" diyen Çiftçi, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 221 kişinin tutuklandığını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çiftçi, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'e ulaştığını ve hedefin yüzde 100'e ulaşmak olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İç Güvenlik Stratejileri Daire Başkanlığı tarafından yapılan sarsıcı maliyet analizini paylaşan Bakan Çiftçi, trafik kazalarının sadece can yakmadığını, ekonomiyi de olumsuz yönde etkilediğini belirtti. 2015-2024 yılları arasındaki tabloyu açıklayan Bakan Çiftçi, "9 yıllık maliyet yaklaşık 280.6 milyar dolar. Bunun içinde yarım kalan hayatlar, sağlık, yargı ve üretim kaybı maliyetleri var. Yıllık ortalama 28 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız" şeklinde konuştu. Çiftçi, 2024 yılındaki sosyal maliyetin 61 milyar dolara yükselerek gayrisafi milli hasılanın yüzde 4.5'ine ulaştığına dikkat çekti.

Çiftçi, 27 Şubat'ta yürürlüğe giren yeni trafik düzenlemesinin ardından yüzde 16.7'lik bir azalma olduğunu belirterek, "Denetlediğimiz araç sayısı artarken işlem yapılan araç sayısının azalması, sürücülerimizin artık kurallara daha çok uyduğunu gösteriyor" dedi. Çiftçi, günlük ortalama can kaybının da yaklaşık yüzde 10 düştüğünü kaydetti.

KURAL İHLALLERİNDE AZALMA

Çiftçi, teknolojinin bütün imkanlarından faydalandıklarının altını çizerek, "Artık bir kural ihlalinin videosu paylaşıldığı anda ekiplerimiz tespit ediyor ve plakaya ceza gönderiliyor. Takograf ihlali yüzde 78, drift atma yüzde 62, hız ihlalleri ise yüzde 60 oranında azaldı" diye konuştu.

KAZALARIN YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASI MOTOSİKLET KAZASI

Çiftçi, trafikteki motosikler sayısının artışına da dikkat çekti. 2019 yılında 3.3 milyon olan motosiklet sayısının 2025 yılında 7.3 milyona ulaştığını belirten Çiftçi, "Normal araçlardaki artış yüzde 5.9 iken motosikletlerdeki artış bunun tam iki katına ulaştı. 2019 yılında toplam kazaların yüzde 25.6'sı motosiklet kazalarından oluşurken, 2025'te bu oran yüzde 50.2'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

Çiftçi, motorkuryelerin karıştığı trafik kazalarına da değinerek, "Motokuryeler toplam motosikletliler içerisinde yüzde 1.4 gibi küçük bir oranı oluşturuyor ama karıştıkları trafik kazalarının oranı yüzde 19.8. Bu çok ciddi bir rakam" dedi.

YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ: RACONLARI, AHLAKLARI YOK

Çiftçi, "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne ilişkin de, "Bunlar sosyal medyayı ve interneti yoğun kullanıyor, dijital platformlar üzerinden para transferi yapıyorlar. Herhangi bir ilkeleri, ahlak kuralları veya raconları yok; kadınlara ve çocuklara dahi dokunabiliyorlar" diye konuştu.

SUÇ ÇETELERİNE 2026 YILINDA 796 OPERASYON

Çiftçi, 2026 yılını organize suç çeteleri, uyuşturucu ve sokak hayvanları sorunuyla mücadele yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, "2025'in ilk 4 ayında 256 çeteye 641 operasyon yapmışken, 2026'nın aynı döneminde 311 organize suç çetesine yönelik 796 operasyon gerçekleştirdik" bilgilerini paylaştı.

SUÇ ÇETELERİNE YÖNELİK 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakan Çiftçi, yeni nesil su örgütlerine yönelik Adana merkezli KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalara dair detayları aktardı. Çiftçi, 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 302 şüphelinin hedef alındığını belirterek, "Bu operasyon neticesinde 221 kişi tutuklandı ve oradaki yerel suç örgütünü eylem yapamaz hale getirdik" dedi.

Çiftçi bunun yanı sıra Gaziantep'te jandarma koordinesinde yürütülen 7 ilde yasadışı bahis operasyonuna yönelik de suç aletlerinin ve paraların ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

2026'NIN İLK DÖRT AYINDA 18 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Çiftçi, uyuşturucu ile mücadele noktasında da 2025 ve 2026 yıllarının ilk dört aylık verilerini karşılaştırdı. Çiftçi, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 12.6 ton uyuşturucu ele geçirildiğini bu yıl ise 18 yon ele geçirildiğini söyledi. Çiftçi, "Zehir tacirlerine fırsat vermeme konusunda kesinlikle kararlıyız. 45.2 milyon adet olan hap ele geçirme sayısını bu yıl 52 milyona çıkardık. Sokaklarımızı ve çocuklarımızı zehir tacirlerine bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Çiftçi operasyon sayısının da 17 bin 910'a ulaştığını kaydetti.

MADDE BAĞIMLILARINA YEDAM TEVSİYESİ

Çiftçi, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele noktasında da bağımlılara Yeşilay bünyesinde her ilde faliyet sürdüren YEDAM'ları tavsiye etti.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN SUÇLU SAYISI 3 KAT ARTTI

Çiftçi, 2025 ve 2026 yıllarının ilk 4 ayını kıyaslayarak kırmızı bülten ve difüzyon mesajlarıyla yakalanan şahıs sayısında artış yaşandığını belirterek, "Yurt dışına kaçmakla takipten kurtulabileceklerini zannediyorlar. Geçen sene ilk 4 ayda 165 şahıs yakalanmışken, bu sene bu rakam 239'a yükseldi. Ülkemize iade edilen kişi sayısında ise neredeyse üç katı bir artış var; geçen sene 91 kişi iade edilmişken bu sene 292 kişinin iadesi sağlandı" dedi.

ERİŞİMİ ENGELLENEN SANAL BAHİS SİTELERİ: 31 BİN

Suçun dijital mecralara kaydığını belirten Çiftçi, "Siber Devriyeler"in teyakkuzda olduğunun altını çizdi. Çiftçi, dijital mecralara yönelik operasyonlara ilişkin ise, "Erişimi engellenen yasadışı bahis siteleri geçen sene 11 bin 869 iken bu sene 31 bine, neredeyse üç katına yükselmiş durumda" bilgilerini paylaştı.

HER AY GÜVENLİ OKUL TOPLANTISI

Okullarda fiziksel güvenlik önlemlerinin arttırıldığını belirten Çiftçi, "Daha önce yılda iki kez yapılan güvenli okul toplantılarını artık her ay gerçekleştiriyoruz. Riskli okullarda zaten polislerimiz görev yapıyordu. Son olayların ardından bekçilerimizi, bazı bölgelerde ise güvenlik korucularımızı da görevlendirdik" dedi.

Tüm okullara polis görevlendirilmesinin mevcut personel yapısıyla mümkün olmadığını söyleyen Çiftçi, "Her okula iki polis verilmesi yaklaşık 150 bin personel anlamına gelir. Bu durumda kolluk kuvvetlerimiz asli görevlerini yerine getirmekte zorlanır. Bu nedenle okul yönetimlerine ve ailelere de önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

SAHİPSİZ HAYVANLARIN YÜZDE 80'İ TOPLANDI

Çiftçi, sokak hayvanlarına ilişkin de, "Türkiye genelinde sahipsiz hayvanların yaklaşık yüzde 80'i toplandı. Kalan kısmın da yıl sonuna kadar, özellikle Eylül-Ekim döneminde barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmasını hedefliyoruz" dedi.

1412 KİLOMETRELİK GÜVENLİK DUVARI TAMAMLANDI

Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında yoğun güvenlik önlemleri uygulandığını belirten Çiftçi, duvarlar, termal kameralar, dronlar ve keşif sistemleriyle sınır hattının sürekli kontrol altında tutulduğunu söyledi. Çiftçi, "Şu anda 1412 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı. 89 kilometrelik bölümde çalışmalar sürüyor. Termal kameralar, optik kuleler, devriye yolları, keşif gözetleme araçları ve dronlarla sınır güvenliğimizi sürekli takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

1 MİLYONDAN FAZLA SURİYELİ GERİ DÖNDÜ

Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin verileri de paylaşan Çiftçi, 2016'dan bu yana 1 milyon 407 bin 568 kişinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin düzensiz göç konusunda önemli bir dönüşüm yaşadığını da vurguladı. Çiftçi, "Türkiye artık düzensiz göçmenlerin rahatça girip barınabileceği bir ülke değil. Gelse bile rahat çalışamayacağı, tespit edildiğinde sınır dışı edileceği bir sistem kuruldu" dedi.

ODTÜ SORUŞTURMASINDA GÖZALTILAR ARTABİLİR

ODTÜ'de yaşanan olaylara ilişkin de değerlendirmede bulunan Çiftçi, "Bunu açık bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz. Bayrağımıza yapılan saygısızlığın affedilmesi mümkün değil. Güvenlik kuvvetlerimiz hızlı şekilde reaksiyon gösterdi ve olaya karışan şahıslar yakalandı" dedi. Çiftçi olaya ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını ancak soruşturmanın devam ettiğini ve gözaltı sayısında bir artış yaşanabileceğini aktardı.

2002'DEN BU YANA FAİLİ MECHULLERİN YÜZDE 97'Sİ AYDINLATILDI

Çiftçi, 2002 yılından bu yana faili meçhul cinayetlerin yüzde 97'sinin aydınlatıldığını ve geçtiğimiz günlerde 19 yıl önce işlenmiş bir cinayetin aydınlatıldığını aktardı.

"ECDADIMIZ SULTAN ABDÜLHAMİD DE, CUMHURİYETİMİZİN KURUCUSU ATATÜRKDE BİZİMDİR"

Makam odasında Sultan Abdülhamid Han, Mustafa Kemal Atatürk ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portrelerinin bir arada bulunmasına yönelik eleştirilere de yanıt veren Bakan Çiftçi, "Abdülhamid Han 19. yüzyılın, Atatürk 20. yüzyılın, Sayın Cumhurbaşkanımız ise 21. yüzyılın lideridir. Sultan Abdülhamid, İlber Ortaylı hocamızın tabiriyle 'Son İmparator'dur ve ona büyük bir hayranlığım var" şeklinde konuştu. Çiftçi, "Ecdadımız Sultan Abdülhamid de, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk de bizimdir; hepsine hürmetimiz sonsuzdur" ifadelerini kullanarak sözlerini noktaladı.

"GÖREVE GELDİĞİM GÜNDEN BERİ 12/36 SAAT MEVZUSU ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatının uzun süredir gündeminde olan 12/36 çalışma sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Göreve geldiğim günden beri 12/36 saat mevzusu üzerinde çalışıyoruz. Bunu hayata geçirme konusunda bakan yardımcılarımız ve Emniyet Genel Müdürümüzle ortak bir iradeye sahibiz" dedi.

BEKÇİLERE GÜNDÜZ MESAİSİ

Bekçilerin görev tanımında değişikliğe gidildiğini açıklayan Çiftçi, "Bekçilerin çalışma saatlerini belirleme yetkisini valilerimize devrettim. Artık sadece gece değil gündüz de çalışabilecekler; böylece polisin nöbet tuttuğu yerlerde polisin yerini ikame edebilecekler" ifadelerini kullandı.

RÜTBELİ PERSONELDE YIĞILMA

Rütbeli personelde yaşanan terfi yığılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, "Başkomiserlikten emniyet amirliğine ve 2. sınıftan 1. sınıfa geçişlerde bir yığılma vardı. Bu engeli aşmak için hazırladığımız kanun teklifini Meclis'e sevk ettik. Siyasi partilerin mutabakatıyla bu sorun önümüzdeki günlerde çözülecek" dedi.

YENİ TEŞKİLAT KANUNU KAPIDA

Yeni Teşkilat Kanunu hazırlıklarında sona gelindiğini kaydeden Çiftçi, "Mevcut kanun 1937 yılında çıkmış ve 350 bin kişilik dev kadroya artık dar geliyor. Yeni Teşkilat Kanunu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz bana sunumunu yaptı, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile istişare ettikten sonra gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.

POLİSLERE FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Polislerin özlük haklarına ilişkin düzenleme hazırlığında olduklarını belirten Çiftçi, "Eğer 12/36'ya rağmen fazla çalışma olursa, Maliye Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 2027 başı itibarıyla fazla çalışma ücretlerinin ödenmesi konusunda bir düzenlememiz olacak" dedi.

ÜÇ İL ŞARK HİZMETİNDEN KALKACAK

Şark hizmeti uygulamasına ilişkin de konuşan Çiftçi, "Bu sene üç ilimizi daha şark hizmetinden kaldırıyoruz; şark illerinin sayısını zamanla azaltacağız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA POLİSLERE LOJMAN ADIMI

İstanbul'daki polislerin barınma sorununa çözüm amacıyla lojman adımı atacaklarını açıklayan Çiftçi, "İstanbul Valimizle görüştük; bu sene araç alımına ara verip toplu lojman alımı yapacağız. Emlak Konut ve TOKİ'nin hazır konutlarını alıp polislerimizin kullanımına sunacağız; özellikle tek maaşlı ve çocukları okuyan memurlarımızı rahatlatacağız" diye konuştu.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi trafik kurallarına uyulması çağrısında bulunan Çiftçi, "Denetimlerimizi hem emniyet hem jandarmada en üst seviyeye çıkaracağız ancak vatandaşlarımızdan istirhamımızdır; lütfen kurallara uyun. Bayram evi yas evi olmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.