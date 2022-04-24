Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi

Haberler.com - Emre İliksiz - Güncel
 - Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği'nden çıkarken, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar atan bir grup Ermeni protestocuya "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika ziyaretleri kapsamında Uruguay'a resmi ziyarette bulundu. Başkent Montevideo'da iki önemli belgeye imza atan Çavuşoğlu, iki ülke arasında Karşılıklı Yatırımların Güçlendirilmesi Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması İstikşafi Görüşmelerine Dair Referans Belgesi'nin imzalanmasının ardından Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak bir basın toplantısı da düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara 'Bozkurt' işareti ile yanıt verdi

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN KARŞITI SLOGAN ATTILAR

Uruguay ziyaretinin bir bölümünde Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği'nden çıkış yaptığı sırada protestoya maruz kaldı. Büyükelçiliğin karşısındaki parkta toplanan bir grup Ermeni protestocu, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar attılar.

Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara 'Bozkurt' işareti ile yanıt verdi

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN "BOZKURT" İŞARETİ

Büyükelçilikten çıktıktan sonra aracına binen Bakan Çavuşoğlu, slogan atan protestoculara "Bozkurt" işareti yaparak yanıt verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara 'Bozkurt' işareti ile yanıt verdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Bozkurt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title