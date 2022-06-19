Bakan Çavuşoğlu, KDTP Genel Başkanı Damka ile görüştü
AA - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması Görüşmeden detaylar PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması
Görüşmeden detaylar PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.
AA / Güncel