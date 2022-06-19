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Bakan Çavuşoğlu, KDTP Genel Başkanı Damka ile görüştü

AA - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması Görüşmeden detaylar PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması

Görüşmeden detaylar PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.

AA / Güncel

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