Bakan Çavuşoğlu, KDTP Genel Başkanı Damka ile görüştü Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması Görüşmeden detaylar PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu'nun karşılanması Görüşmeden detaylar PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Priştine'de, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü. AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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