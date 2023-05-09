Bakan Çavuşoğlu: 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz, bu 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar. Hala uslanmadılar. Anlayana kadar öğretmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (AESOB) 'Esnaf Buluşması' adlı etkinliğine katıldı. Toplantıda konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Bakan Çavuşoğlu'na esnafa yönelik gerçekleştirilen projelerden dolayı teşekkür etti. Toplantıda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ile çok sayıda esnaf yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun özerklikten bahsettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Bu partide Atatürkçüleri bırakmadılar. Allah rahmet eylesin Deniz Baykal, çekişirdik ama vatanseverdi. Bir tane Atatürkçü bırakmadılar. Şimdi Atatürkçü değil, Atatürk'ten geçinen tipler var orada. Sadece PKK mı, FETÖ'cüler bilet alıp göstermiyor mu 'döneceğiz' diye. FETÖ'cüleri listelerine koymadılar mı? Bu kadar terör örgütünün bir ittifakı, bir adayı desteklemesi size göre tesadüf olabilir mi? Bunları kim dizayn etti, bu vaatleri kim verdirdi" dedi.