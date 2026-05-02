Nisan Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracatı rakamı elde edildi. Aralık 2025'te 26,3 milyar dolardı. Ondan bir tık aşağıda Nisan ayı çok iyi bir performans ihracatçılarımızın kaydettiği ay oldu. Böyle olunca tüm zamanların da en yüksek Nisan ihracatı gerçekleştirildi ve iki gün önce de neredeyse 2 milyar dolara yakın olmak üzere en fazla ihracat yapılan dördüncü günü gerçekleştirdik" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Güntepe ise "Uzun yıllardan sonra ilk kez bütün sektörlerimiz artı yazdı. İkinci rekor, 25 milyar doların üzerinde bir rakam. Toplamda da 276 milyar dolara yaklaşan bir ihracatımız var. Yıl sonu hedefimiz 282 milyar dolar" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen basın toplantısında Nisan Ayı Dış Ticaret Verilerini açıkladı. Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Ordu Valisi Muammer Erol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Güntepe, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Ordu Üniversitesi Rektörü Orhan Baş katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye 2025 yılı sonu itibarıyla dünyanın 16'ıncı büyük ekonomisi büyüklüğüne ulaşmıştır. 2002'de dünyada 21'nci sıradaydı. Avrupa'nın da 6'ncı büyük ekonomisi konumuna ulaştık. Toplam milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara, kişi başına milli gelirimiz de 18 bin 40 dolara yükseldi. İstihdamla ilgili de şunu söylemek istiyorum: Mart ayı verileri açıklandı; yüzde 8,1 işsizlik oranı. Son 38 ayın en düşük oranları. Aşağı yukarı son 38 aydır tek hanede seyrediyor" dedi.

'EN YÜKSEK NİSAN İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Bakan Bolat, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracatı rakamı elde edildi. Aralık 2025'te 26,3 milyar dolardı. Ondan bir tık aşağıda Nisan ayı çok iyi bir performans ihracatçılarımızın kaydettiği ay oldu. Böyle olunca tüm zamanların da en yüksek Nisan ihracatı gerçekleştirildi ve iki gün önce Perşembe günü de neredeyse 2 milyar dolara yakın olmak üzere en fazla ihracat yapılan dördüncü günü gerçekleştirdik. Nisan ayındaki ihracat artışımız hem oran olarak hem mutlak değer olarak son 53 ayın, Kasım 2021'den bu yana en fazla ihracat artışı sağlanan ay oldu. Yine çok güzel bir veri; Nisan itibarıyla yıllıklandırılmış son 12 ayda 275,8 milyar dolara ulaşarak 276 milyar dolara yaklaşmış olduk. Bu da bir rekordu' diye konuştu

'BİR YILDA BEŞ KERE REKOR KIRMIŞIZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mal ve hizmet ihracat toplamımız Nisan itibarıyla yıllık bazda 398 milyar dolara yükseldi. Emtialardaki Ocak-Şubat ayındaki müthiş artışlara rağmen ve enerji krizine, enerji maliyetlerindeki büyük artışlara rağmen; yanı başımızdaki yaklaşık 12 ülkeyi olumsuz etkileyen Körfez Savaşı'na rağmen ihracatta ihracatçılarımızın ve bakanlığımızın yoğun çalışmalarıyla elde edilen Nisan ayı sonuçları hamdolsun yüz güldüren sonuçlar olarak tarihe geçti. Nisan ayı ihracat rakamı 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Aralık ayındaki 26,3 milyar dolardan sonra en büyük artış. Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum: yüzde 22,3 bu artışımız. Mustafa Gültepe başkanımız hep der 'çifte haneli çifte haneli' diye; alın size çifte haneli ihracat artışı. Sizin sayenizde, ihracatçılarımız.. ve geçen yıl Nisan'da 20 milyar 800 milyon dolarken 25,4 milyar dolar olunca nette 4,6 milyar dolar artış sağladık. Bu büyük bir rakam. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamlarına baktığımızda, Aralık ayı: 26,3 milyar dolar. Geçen yıl Nisan ayı: 25,4, Temmuz ayı: 24,9, Mayıs ayı: 24,8, Geçen yıl Mayıs ayı: 24,2. Bunlar bizim aylık rekorlarımızdır, dikkatinizi çekerim. Son bir yılda beş kere rekor kırmışız: Mayıs 2025, Temmuz 2025, Aralık 2025 ve şimdi Nisan 2026" dedi.

'6 MİLYAR DOLARLIK NET İHRACAT ARTIŞIMIZDA ÖNEMLİ FAKTÖRLER VAR'

Bakan Bolat, "2026 nisan ayındaki bu 4,6 milyar dolarlık net ihracat artışımızda önemli faktörler var. 166 ülkede ihracat artışı sağladık. Körfez ülkelerine olan ihracatımızda belirli bir toparlanma sağladık. Savaşın başladığı 28 Şubat'tan sonra mart ayında Körfez ülkelerine ihracatımızda aylıkta yüzde 30, yıllıkta yüzde 37'lik azalma vardı mart ayında. Nisan ayında ise geçen yılki nisandan bile daha fazla ihracat artışı sağlayarak bu mart ayındaki Körfez ülkelerine yönelik azalan ihracatımızı telafi etmiş olduk. Tekstilde yüzde 16 artış var, 1,2 milyar dolar. Konfeksiyonda yüzde 16,5 artış var, 1,4 milyar dolar. Deri ürünlerinde yüzde 10,5 artış var, 134 milyon dolar. Mobilyada da yüzde 5,7 artış var, 279 milyon dolar. Hükümetimizin istihdamı korumak için bu sektörlere verdiği destekler; ihracat reeskont kredilerinin günlük limitlerinin arttırılması, faiz oranlarının düşürülmesi ve Merkez Bankamızın döviz dönüşüm desteğini 1 Mayıs'tan bu yana, geçen seneden bu yana yüzde 3 olarak uygulaması.. ve bu evvelsi gün itibarıyla yeniden 3 ay uzatıldı. Bütün bu destekler ve de Körfez'deki savaş ve lojistik hatlarındaki kırılmaların yeniden Batı cereyanından, Batı bölgelerinden taleplerin Türkiye'ye doğru kaydırılmaya başlanması, özellikle bu emek yoğun sektörlerimizde ihracat artışımıza büyük bir ivme kazandırdı" dedi.

'İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 75'E YÜKSELDİ'

Bakan Bolat, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı Nisan ayında 2,4 milyar dolar artış gösterdi. Türkiye'nin toplam mal ihracatında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 44,4 seviyesine ulaştı. İthalatta yüzde 3,1'lik bir artış yaşanırken, ihracattaki yüzde 22,5'lik artışla kıyaslandığında ithalattaki artışın frenlendiği görülmektedir. Nisan ayı ithalatı 33,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığında olumlu bir gerileme yaşandı: Geçen yıl Nisan ayında 12 milyar dolar olan dış ticaret açığı, bu yılın aynı ayında 8,5 milyar dolara geriledi. Geçen yılın Mart ayında ise bu rakam 11,2 milyar dolardı. Dış ticaret açığı geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 30 azaldı; net bazda ise 3,6 milyar dolarlık bir azalma söz konusu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75'e yükseldi. Ocak-Nisan 2025-2026 İhracat Artış Oranı: Mart ayı itibarıyla negatifte -2 milyar dolar olan oran, bu dönemde yüzde 3'e yükselerek 88 milyar 630 milyon dolar oldu. İthalat: Artış oranı yüzde 4,3. 125 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki artışımız yaklaşık 2 milyar 450 milyon dolar. İthalattaki net artışımızda 5, 150 milyon dolarlık bir artış var. 214 buçuk milyar dolar dış ticaret hacmine ulaştık. Açıkta 4 ayda 37 milyar 174 milyon dolar. Geçen yıl bu rakam 34, 600'dü. Burada da 2 buçuk milyar dolar dış ticaret açığımızda artış var. İhracat'ın ithalatı karşılama oranı geçen yıl, ilk dört ayda yüzde 71,3'ken bu yıl yüzde 70 buçuk konummunda. 2026 Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmışı 122,2 milyar dolar olarak görüyoruz. Bunun anlamı şu: Mal ve hizmet ihracatı yıllıklandırılmışta 398 milyar dolara nisan sonu itibarıyla yükselmiş bulunmaktadır. Neredeyse 400'e artık ramak kaldı; 400 diyebileceğimiz ayları da önümüzdeki birkaç ay içinde göreceğiz inşallahö dedi.

'YIL SONU HEDEFİMİZ 282 MİLYAR'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Güntepe ise "Uzun yıllardan sonra ilk kez bütün sektörlerimiz artı yazdı. İkinci rekor, 25 milyar doların üzerinde bir rakam. Bunda takvimin etkisi de oldu, paritenin etkisi de oldu ama hep söyledik; çift rakamlı bir şekilde artıralım, büyütelim, ihracatı yukarılara doğru taşıyalım. Hep yüzde 10 üzerinde söylüyordum konuşmalarımda. Yüzde 20'nin üzerinde de olunca çok da güzel oldu. Mart ayında özellikle Körfez bölgelerinde eksi yazmıştık. En azından nisan ayında onların toparlandığını ve artıya geçtiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi savaşlar zaman zaman artı, zaman zaman eksi yazdırır. Özellikle bundan sonraki aylarda eğer gerekli önlemleri alabilirsek, rekabetçiliğimizde bir düzeltme yapabilirsek bence bundan sonra çok daha fazla üretimde ve ihracatta rakamları çift haneli bir şekilde anlatma ve söyleme şansımız var. Önümüzde mayıs var. Mayıs ayı tabii otomatik olarak eksi gelecek çünkü çalışma günü çok az. 14 iş günü var. Tatillerin bol olduğu, bayramın tam salı gününe denk geldiği bir ayımıza denk gelecek. Aylar arasında bu tarz değişiklikler olabilir, geçişler de olabilir. Şunu söyleyeyim; ilk dört aydaki artış yüzde 3, son 12 aylık artış yüzde 4'ün üzerinde. Toplamda da 276 milyar dolara yaklaşan bir ihracatımız var. Yıl sonu hedefimiz 282 milyar. İnşallah bu hızda giderse, bütün sektörlerimizde hep söylediğimiz gibi yeşil olup artı olursa rakamı çok daha kısa bir sürede yakalama potansiyelimiz vardır diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı