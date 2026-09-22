Bakan Bayraktar: 'Yeni nesil nükleer teknolojiler için ABD ile hibe anlaşması imzalandı'

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(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TÜNAŞ ile USTDA arasında Küçük Modüler Reaktörler ve 4. Nesil Reaktörlere yönelik Hibe Anlaşması imzalandığını belirterek, yeni nesil nükleer teknolojilerin Türkiye için teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğinin değerlendirileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu dolayısıyla gittiği New York'ta temaslarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. (TÜNAŞ) ile ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) arasında Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve 4. Nesil Reaktörlere yönelik Hibe Anlaşması İmza Töreni'ne katıldıklarını bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşma sayesinde yeni nesil nükleer teknolojilerin Türkiye için teknik, ekonomik ve mevzuat boyutlarındaki uygulanabilirliğinin kapsamlı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsızlık hedefleri doğrultusunda enerji sepetini çeşitlendirmekte kararlı olduklarını ifade eden Bayraktar, "Büyük ölçekli nükleer santrallerimizin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarına en uygun alternatifleri titizlikle çalışarak güçlü ve modern bir enerji altyapısı inşa etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA