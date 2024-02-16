Bakan Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında işçilerin 3'ü bir lokasyonda, 6'sı ayrı bir yerde

Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürerken kameraların karşısına geçen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşçilerden 3'ünün bir lokasyonda 6'sının bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu.

3. GÜNDE İŞÇİLERE HALA ULAŞILAMADI

800 bin metrekareye yayılan 10 milyon metreküp toprak üzerinde yaklaşık bin personelle devam eden aramalarda işçilere hâlâ ulaşılamadı. Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile İstanbul Teknopark İstanbul Araştırma Merkezi'nden gelen uzman ekipler, AFAD, JAK, PAK, TSK ve sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama-kurtarma ekipleri, 100 dönümlük alanda çalışma yürütüyor. Ekipler radar ve dronlar yardımıyla, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor.

"3'ÜNÜN BİR LOKASYONDA, 6'SININ DİĞER LOKASYONDA OLDUĞUNU BELİRLEDİK"

Bugün netice alınacağını umduklarını söyleyen Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Hakikaten çok büyük bir heyelan. 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu belirledik. Adeta tüm arkadaşlarımız kahramanca bütün riskleri alarak bu kurtarma faaliyetlerine daha yoğunluk verecekler. İnşallah ümit ediyorum bunlardan da netice alırız. Ailelerin, işçi kardeşlerin beklentileri var. Biz de bunlara cevap verebilmek için çalışıyoruz.' dedi.

"KUSUR VARSA YARGI GEREĞİNİ YAPACAK"

Sudan ve topraktan sürekli numune alındığını belirten Bakan Bayraktar, "Halk sağlığını tehdit eden durum yok. Kusur varsa yargı gereğini yapacak. Soruşturmada 8 şüpheli adliyeye sevk edildi" açıklamasında bulundu.

"ÜST DÜZEY ŞİRKET YÖNETİCİLERİ BURADA"

Bayraktar, "Üst düzey şirket yöneticileri burada. Bizimle uyumlu şekilde çalışmaya gayret ediyorlar" şeklinde konuştu.