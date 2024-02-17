Bakan Bayraktar: Erzincan'da 9 bölge için su ölçümü yapıyoruz, halk sağlığı için olumsuz durum yok

Erzincan'ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasının ardından yığın linç sahasında bulunan malzemenin derelere doğru akma olasılığı, bölgede halk sağlığı konusunda endişeleri ortaya çıkardı. Bakan Bayraktar, suda halk sağlığına zarar verecek bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Çöpler mevkiinde bulunana altın madeninde arama kurtarma faaliyetleri 793 araç ve iş makinesi, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, dron, georadar, jeoradar, metale duyarlı 5 yeraltı radarıyla, 24 saat esasına göre yürütülüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çalışmalarda gelinen aşamayı aktarmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Dere yatağına 5 milyon metreküpün üzerinde toprağın akması söz konusu. Toprak 35 metre yüksekliğinde, yani 12 katlı bir apartman yüksekliğinde. 3 gün içinde ciddi bir heyelan riski devam ediyordu. Biz özellikle dün akşam itibariyle sahanın stabil olduğunu gördük. Özellikle yaptığımız radar ölçümleri neticesinde potansiyel işçi kardeşlerimizin olacağı yerleri tespit edip çalışmalarımıza devam ediyoruz. Almamız gereken tedbirler var ve yaptığımız faaliyetler var.

"TOPRAĞI MANGANEZ OCAĞININ ORAYA AKTARACAĞIZ"

Dere yatağına gelen toprağın kaldırılması bizim için öncelik. Bu toprağı saha içinde en emniyetli olarak manganez ocağının oraya aktarmayı planlıyoruz. Bu mermer ocağını hazırlıyoruz. İnşallah buna hızlı bir şekilde başlayıp toprağı buraya aktarmış olacağız.

"SUDA HALK SAĞLIĞINA ZARAR VERECEK OLUMSUZLUK YOK"

Burada Sabırlı Deresi'nin yatağını görüyorsunuz. Her gün farklı lokasyonlardan ölçüm alıyoruz. 9 lokasyonun hiçbirinde suda halk sağlığına zarar verecek olumsuzluk yok. İşin çevresel boyutunu da yakın bir şekilde takip ediyoruz. Toprağın kaldırılması arama kurtarmayı da destekleyecek bir konu.

"6 KİŞİ DERE YATAĞINDA, 3 KİŞİ MANGANEZ OCAĞININ İÇİNDE"

Bu olay esnasında 9 kardeşimiz şu anda kayıp. 6'sının dere yatağına gelen toprak yığınının içinde olduğunu düşünüyoruz. 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir çalışma devam ediyor.

"AİLELERİ SÜREKLİ BİLGİLENDİRİYORUZ"

İdari anlamdaki soruşturmamız devam ediyor. Bizim dışımızda adli soruşturmaları da takip ediyoruz. Dün akşam itibariyle 6 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Dün yine ailelerle bir aradaydık. Sürekli bilgilendiriyoruz, elbette bu bölgenin insanları. Onlara da bu bilgileri anlatıyoruz."