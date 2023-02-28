Bakan Akar: Depremden sonra 42 bin Suriyeli ülkesine döndü

Kahramanmaraş merkezli iki depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Suriye'den herhangi bir göç, intikal de söz konusu değildir. Aksine Suriye'den Türkiye'ye gelip, yerleşmiş kendi ülkelerine dönmek isteyenler de 40-42 bin gönüllü ve güvenli olarak döndüler" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 44 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

"PROBLEMLERİ EL BİRLİĞİYLE ÇÖZECEĞİZ"

Depremin en büyük yıkımı yaşattığı Hatay'da değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şu ifadeleri kullandı; "Olumsuz hava koşullarına rağmen ve iletişimde bir takım sorunlar yaşamış olmamıza rağmen 6 Şubat'tan itibaren büyük bir fedakarlıkla, azimle çalışmalarından dolayı şu ana kadar gelmiş olduğumuz mesafeden dolayı kat edilen mesafeyi hep birlikte gördük, görüyoruz. Önümüzde daha çok işler olduğunun farkındayız. Çok ciddi mesafeler kaydettik. Bu problemleri el birliğiyle çözeceğiz.

"57 TABURLA DEPREM BÖLGESİNDEYİZ"

Burada bir normalleşme söz konusu. Normalleşmeye giden yolda acil olan problemlerin çözülmesi için vatandaşımızın huzuru için çalışıyoruz. Mehmetçik de ilk andan itibaren seferber oldu. Askerimiz büyük bir fedakarlık içinde çalışıyor ve çalışmasını sürdürüyor. Toplam 57 taburla bu 40 binden fazla personel demek, çeşitli yerlerden Kıbrıs dahil personelimizin intikalini sağlamak suretiyle azami gayret gösterdik. En önemli konu arama kurtarmaydı. Burada uzman personelimiz büyük bir gayretle vatandaşlarımızın kurtulması için çalışmalarını yaptılar, katkı sağladılar.

"BAKANLIK OLARAK NEYİMİZ VAR NEYİMİZ YOK SEFERBER ETTİK"

Barınma, yeme içme problem, sağlık problem. Bakanlık olarak neyimiz var neyimiz yok bunları ilk andan itibarenseferber etmek suretiyle vatandaşımızın yaralarının sarılması için gayret gösterdik. 109 mutfağımız deprem bölgesinde, 41 seyyar fırınımızda vatandaşımıza 3 öğün yemek, ekmek yemek sağlamaya çalışıyoruz. Banyo, tuvalet gibi ihtiyaçların da karşılanması için bölgemize seferber edildiğinin bilinmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımızla yaptığımız görüşme çerçevesinde bütün bölgelerde olabildiğince gençlerimizin eğitimine katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz.

"70 UÇAK VE 70 HELİKOPTERİ DEPREMZEDELERE ULAŞMAK İÇİN KULLANDIK"

Ülke çağında hava köprüsü kurmak suretiyle 70 civarında uçakla intikalleri destekledik. Denizde de benzer bir köprü kurmak suretiyle iş makinelerinin gelmesi konusunda gemilerimizden yararlandık. Yaralılarımızın bir an önce sağlık tesislerine ulaştırılması konusunda gerekli sevki sağladık. 70 civarında helikopterle de yurt içi ve yurt dışından gelen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Bölgedeki ve bölge dışındaki sosyal tesislerimizi de ihtiyaç sahipleri için açtık, misafir etmeye devam ediyoruz.

"SURİYE'DEN HERHANGİ BİR GÖÇ, İNTİKAL SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Suriye'den herhangi bir göç, intikal de söz konusu değildir. Aksine Türkiye'ye gelip, yerleşmiş kendi ülkelerine, topraklarına dönmek isteyenler de 40-42 bin gönüllü ve güvenli olarak döndüler. Büyük bir felaketle karşılaştık. Milletimiz, devletimiz, vatandaşlarımız ayakta. Bu yaraları biz saracağız. Bu felaketin de üstesinden geleceğiz."