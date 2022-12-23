Dikkatli gözlerden kaçmadı! MHP'li il başkanının Bahçeli'ye hediye ettiği tablodaki detay dalga konusu oldu

Devlet Bahçeli'nin Manisa İl Başkanlığına atadığı Cüneyt Tosuner, MHP liderine çerçevelettiği bir Atatürk fotoğrafını hediye etti ancak söz konusu fotoğrafın montajlı olduğu ve orijinalinin ise Hitler'e ait olduğu ortaya çıktı. Durum sosyal medyada kısa zamanda gündem olurken, birçok kullanıcı ise esprili paylaşımlarda bulundu.

Geçen ay geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner'in yerine Cüneyt Tosuner atandı. Kendisini göreve layık gören Bahçeli'ye saygı ve şükranlarını sunduğunu ifade eden Tosuner, MHP liderine bir de Atatürk tablosu etti.

FOTOĞRAFIN ORİJİNALİ HİTLER'E AİT ÇIKTI

Ancak Tosuner'in çerçeveleterek Bahçeli'ye hediye ettiği tablodaki fotoğraf montaj çıktı. Fotoğrafa dikkatli bakanlar, montajlanmış olan fotoğrafın orijinalinin Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi lideri Adolf Hitler'e ait olduğunu ifade etti. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte kullanıcılar sosyal medyada onlarca paylaşım yaptı.

Fotoğrafın orijinal hali

İşte o paylaşımlardan bazıları;