Bahar Candan'dan ilginç savunma: Hesabımda 1-2 milyon para var, ben bir garibanım

Bahar Candan ve Nihal Candan'ın 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamalarıyla yargılanmalarına devam ediliyor. Nihal Candan, duruşma salonunda kardeşi Bahar'a seslenerek "İyiye gidiyor; Engin Polat çıktı sen de çıkacaksın" dedi.

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'de 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame kapsamında Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

"HAKKIMDAKİ İDDİALAR KÜLLİYEN YALAN"

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Bahar Candan, ilginç ifadeler kullandı. Hakkındaki iddiaları reddeden Candan şunları söyledi: "Hakkımdaki iddialar külliyen yalan. Hakkımdaki haberleri duyduğum ilk anda, tüm banka hesaplarımın dökümlerini çıkarıp savcılığa sundum. Dosya kapsamında Burada bulunan insanları tanımıyorum. Benim sosyal çevrem geniştir. Çevremde mağdur hiç kimse olmamıştır. Ablam Nihal Candan bana Onur Apaydın'ın sevgili olduğunu söyleyince bende onu eniştem olarak benimsedim. Adını da Kaan olarak söyledi. Kaan isimli şahsın suç kaydına da bakmadım. O dönemde ben televizyon çekimleriyle zamanımı geçiriyordum. Kalan süreçte ancak istirahat diyordum. O süreçte Kaan isimli şahsın ne yaptığını takip etmem mümkün değildi. Kaan abiyi tamamen ablam ekseninde tanıyorum. Benim sadece onların özel ilişkileriyle ilgili bilgim vardı. İddia edilen dolandırıcılık suçlarıyla ilgili bilgim yoktu." dedi.

"AİLEM ZARAR GÖRDÜ, PARA KAZANAMAZ OLDUM"

Ben Etiler'de bulunan restorana gidiyordum ancak iddia edilen olaylar Zeytinburnu'ndaki şubede gerçekleşmiş. Hayatımda hiç Zeytinburnu'ndaki restorana gitmedim. Bu ortamlarda araç alıp satımıyla ilgili hiçbir konuya şahit olmadım. Ben araba kullanmayı bile bilmiyorum. Ben saf bir kadın değilim. Hukuk Fakültesi'nde burslu okuyorum. 17 yaşından beri çalışıyorum, kariyerime manken olarak başladım. Son 2 senedir bir ajansla anlaşıp sosyal medyadan da para kazanıyorum. Ablamla birlikte hapse girmem nedeniyle ailem zarar gördü, para kazanamaz oldum. Ben okula gidemez oldum, bulunduğum hapishane ortamında psikolojim tamamen bozuldu. Akıl hastanesinde yattım, ilaçlara bağımlı oldum. Genç yaşta sağlığımı kaybettim. Mağduriyetimin giderilmesini ve tahliyemi talep ediyorum. Özgürlüğümü talep ediyorum."

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARIM KENDİMİ DAHA ZENGİN GÖSTERME AMAÇLIDIR"

Bahar Candan, "Sosyal medyada paylaştığım içerikler kendimi daha zengin gösterme amaçlıdır. Diğer fenomenlere hava atma amaçlıdır. Bu nedenle belki de mağdurların paralarının bende olmalarını düşünmem nedeniyle kendime çok büyük kötülük ettim. Mağdurların dolandırılmasıyla benim hiçbir ilgim yoktur. Mağdurların iddia ettiği eylemlerdeki harcamalar zaten yüksek miktarda. Nasıl böyle bir dolandırıcılık oluyor. Kaan abi diye tanıdığım kişinin isminin Onur Apaydın olduğunu dosyadan öğrendim. Sosyal medyadan çok para kazanıyorum diye hava atmak ve daha fazla iş alabilmek için 12 milyon kşra ile ilgili bir paylaşım yaptım. Ama hesabımda öyle bir para yoktu. Ben gönül rahatlığıyla hapse girdim ama çıkamadım hala" dedi.

"HESABIMDA 1-2 MİLYON PARA VAR, BEN BİR GARİBANIM"

Candan, "Kaan abi bir gün bana sen hiç pavyona gittin mi' dedi. Ben de gitmedim dedim. Annemin gitme demesine rağmen farklılık olacağını düşünerek pavyona gittim. Orada uygulama gereği Kaan abinin verdiği 600 lirayı ben oynayan kadınlara attım. Beni darbeden kişi yargılanıp ceza aldı. Kaan abiyle ilgisi olan bir olay değil bu. Banka yalan söylemez diyorum. Kaan abinin muhasebecisi olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Kaan abi ablamla aile kurmak isteyen biriydi. Temiz duyguları vardı. Ben Kaan abiyle sevgili de değilim, bir kuruş yemeğini bile yemedim. Benim bambaşka bir hayatım var. 5 senelik bir ilişkim var, çıkınca evleneceğim. Benim dünyam onlardan çok ayrı. Ablamla bile çok görüşemiyorum. Hayatım boyunca hiç şirketim olmadı. Evim ve arabam yok. Hesabımda 1-2 milyon para var, ben bir garibanım." şeklinde konuştu.