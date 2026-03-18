Birleşik Arap Emirlikleri: İran'ın 18 gündür süren 2 bini aşkın saldırısını şiddetle kınıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın 18 gündür ülkeyi hedef alan 2 bini aşkın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısını şiddetle kınadı.

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik gerçekleşen saldırılarda yaşamını yitirenler için taziye dileklerinde bulundu.

İran'ın 18 günden beri BAE'ye yönelik saldırılarında 2 binden fazla balistik ve seyir füzesi ile İHA kullandığını aktaran Bin Zayid, BAE'ye yönelik saldırılarda havalimanlarının yanı sıra yerleşim alanları ve sivil altyapıların hedef alındığını ifade etti.

Bin Zayid, İran saldırılarının BAE egemenliğini ihlal ettiği gibi bölgesel güvenlik ve istikrarı da tehdit ettiğine işaret ederek, "BAE olarak, ülkemizi ve hayati öneme sahip tesislerimizi hedef almaya devam eden bu saldırıları en sert ifadelerle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE'nin her türlü tehditle başa çıkmaya hazır olduğunun altını çizen Bin Zayid, bu saldırılara karşı ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruma çabalarından taviz vermeyeceklerini belirtti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.