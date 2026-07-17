BAE: İran'ın Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Ürdün'e yönelik saldırıları egemenlik ihlalidir
BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Ürdün'e düzenlediği füze ve İHA saldırılarını kınayarak, bu saldırıları kardeş ülkelerin egemenliğinin açık ihlali ve güvenliklerine tehdit olarak nitelendirdi. BAE, söz konusu ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'ın Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınayarak, bu saldırıları söz konusu ülkelerin egemenliğinin açık ihlali şeklinde nitelendirdi.
BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Ürdün'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar şiddetle kınandı.
Açıklamada, bu saldırıların "kardeş ülkelerin egemenliğinin açık ihlali, güvenlik ve istikrarlarına yönelik bir tehdit" olduğu belirtilerek, BAE'nin Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu ve bu ülkelerin güvenlik ile istikrarını korumaya yönelik tüm çabalarını desteklediği ifade edildi.
Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Ürdün daha önce yaptıkları açıklamalarda, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı hava saldırılarını engellediğini duyurmuştu.