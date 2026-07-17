Genç mühendisi otomobiliyle kaldırımda ezen sürücü 5 yıl 4 ay hapis cezası ile tahliye edildi

Eskişehir'de kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki Gökçe Kurtulmuş'un, ters yönden gelen bir otomobilin altında kalarak hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin davada karar çıktı. "Frenim tutmadı, direksiyonum kilitlendi" diyerek kendisini savunan ve bilirkişi raporunda tamamen kusurlu bulunan sürücü Emine Arslan, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirinyer Sokak üzerinde 15 Mayıs 2026 tarihinde meydana gelen kazada, Emine Arslan (48) idaresindeki 26 EJ 341 plakalı otomobil, ters istikamette ilerleyerek Şirinyer Sokak'a girmişti. Önce banketleri ve trafik levhasını çiğneyen otomobil, ardından köşede bekleyen yaya Gökçe Kurtulmuş'u (35) altına almıştı. Kazada, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan Gökçe Kurtulmuş, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi "Araçta arıza yok, sürücü asli kusurlu" demişti.

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanık Emine Arslan, Gökçe Kurtulmuş'un annesi Türkan Uzcan ve taraf avukatlar katıldı. Eskişehir 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, kaza tespit tutanağı ve adli bilirkişi raporları mahkemeye sunuldu. Bilirkişi raporunda, kaza esnasında araçta fren ve frenleme tertibatının normal çalıştığı, direksiyon veya herhangi bir mekanik aksamda olumsuz bir durum tespit edilemediği açıklandı. Raporda, sanık Emine Arslan'ın kazada asli ve tam kusurlu olduğu vurgulandı.

"Aracın arızası sebebiyle gerçekleşti"

Tutuklu sanık Emine Arslan mahkemedeki ilk savunmasında, "Arabamın freni tutmadı, direksiyonum kilitlendi, insanlara çarpmamak için aracı duvara ya da direğe kırmak istedim" diyerek kendisini savundu.

Davanın karar duruşmasında esas hakkındaki son savunması sorulan sanık, "Tahliyemi istiyorum, olay aracın arızası sebebiyle gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Sanık, yargılama sürecindeki bir diğer beyanında ise "Olay sebebiyle çok üzgünüm. İçsel olarak da bir cezalandırma içindeyim" şeklinde konuştu.

"Bilinçli taksirle ölüme neden olma"

Davayı karara bağlayan Eskişehir 15. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı önce 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Eylemin bilinçli taksirle gerçekleştirildiği kanaatine varan mahkeme, cezayı 1/3 oranında artırarak sanığı 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemece sanığın pişmanlığının gözlemlenmemesi ve suçun işlenişindeki özellikler dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulanmadı. Yine mahkeme tarafından sürücünün ehliyetinin 1 yıl 6 ay süreyle geri alınmasına hükmedildi. Mahkemece sanığın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Mahkeme, tahliye edilen Emine Arslan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ikamet ettiği konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasını kararlaştırdı.

Gökçe Kurtulmuş'un annesi Türkan Uzcan avukatları aracılığıyla karara itiraz edeceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı