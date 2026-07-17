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İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı

İstanbul'da akılalmaz olay! Tıraşı beğenmedi berberi bıçakladı
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İstanbul Kağıthane'de 23 yaşındaki bir genç, saç tıraşını beğenmediği gerekçesiyle yaklaşık 10 gün sonra berberi bıçakladı. Bacağından yaralanan berber hastanede tedavi edilirken, gözaltına alınan şüphelinin psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürüldü. Berber Erhan Zengin ise saldırganın gelip durumu söylemesi halinde tıraşı düzeltebileceğini belirterek yaşadığı olay nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

İstanbul Kağıthane'de 23 yaşındaki bir genç, saç tıraşını beğenmediği gerekçesiyle günler sonra berberine bıçakla saldırdı. Bacağından yaralanan berber hastaneye kaldırılırken, saldırgan gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki bir genç, yaklaşık 10 gün önce bir berbere giderek saçını kestirdi. Tıraşını beğenmeyen genç, bu durumdan kendisini tıraş eden berber Erhan Zengin'i sorumlu tuttu. Müşterinin yaşanan olayı takıntı haline getirdiği öne sürüldü.

SAATLERCE BERBERİ GÖZETLEDİ İDDİASI

İddiaya göre saldırgan, olaydan bir gün önce berber dükkanının karşısındaki restorana giderek bir içecek sipariş etti ve saatlerce berberi izledi. Ertesi gün de aynı restorana gelen şüpheli, berber Erhan Zengin'in dışarı çıkmasını bekledi.

"BIÇAĞI ÇIKARIP BACAĞIMA VURDU"

NTV'ye konuşan berber Erhan Zengin, saldırı anını şu sözlerle anlattı: "Tıraş ettim, tıraştan sonra bana teşekkür etti, parasını da verdi. Hiçbir sıkıntı olmadan gitti. Kafasında kuruntu yapmış, gelmiş beni gözetlemiş. Bir gün önceden beni takip ediyormuş."

Saldırı anını da anlatan Zengin, "Ben elimi yüzümü siliyordum. O da arkamda durmuş. O sırada bıçağı çıkarttı, bacağıma vurdu ve hücum etti bana. Ben de kendimi dükkanın içine attım, böyle kurtuldum." dedi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Bacağından yaralanan Erhan Zengin, hastanede tedavi altına alındı. Zengin, saldırganı tanıdığını ve kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"GELİP SÖYLESEYDİ DÜZELTİRDİM"

Yaşadığı olayın ardından endişeli olduğunu belirten Erhan Zengin, "Gelip 'Ağabey ben tıraşı beğenmedim' diyebilirdi, ben de düzeltirdim. Endişeleniyorum, acaba yine mi gelir? Bir hastalığı varmış. Kendimi iyi kurtardım. Üzerinde ekmek bıçağı vardı. Silahı olsaydı silah da sıkabilirdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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