Babası ve 2 kızını kaybeden depremzede anne ile hayatta kalan tek kızı hastanede buluştu

KAHRAMANRAŞ depreminden etkilenen Hatay'ın Belen ilçesinde yıkılan binanın enkazdan kurtarıldıktan sonra sol kolu ampute edilen Halime Bağrıaçık (27), aynı enkazdan saatler sonra çıkarılarak sol bacağı ampute edilen kızı İrem (7) ile felaketten 17 gün sonra Isparta'da hastanede buluştu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen'in çabalarıyla Isparta'ya getirilen İrem'in, annesiyle buluşması duygu dolu anlar yaşattı. Halime Bağrıaçık'ın babası ve diğer 2 çocuğu ise depremde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli ilk depreme, 3 çocuğu ve babasıyla birlikte oturdukları Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Tuna Apartmanı'nda yakalanan Halime Bağrıaçık, enkaz altında kaldı. Halime Bağrıaçık 17'nci saatte kurtarılarak Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kızları İnci (5) ve 10 aylık Selma Nur ile babası enkazda yaşamını yitiren Halime Bağrıaçık'ın büyük kızı 7 yaşındaki İrem ise 131'inci saatte enkazdan çıkarılarak Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Depremden 17 gün sonra annesine kavuşan ve henüz kardeşlerinin vefat ettiğinden haberi olmayan İrem'in, annesinin yanında kalacağı ve ampute edilen bacağına protez takılması için tedavisine başlanacağı öğrenildi. Ayrıca çocuk psikologları tarafından da İrem'e destek verileceği belirtildi. Öte yandan, Halime Bağrıaçık'ın eşinin bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu kaydedildi.