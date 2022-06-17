Babalar, çocuklarıyla karne aldı

AĞRI'nın Aşağı Küpkıran Mahallesi'ndeki ilkokulda 2021-2022 eğitim öğretim sezonunun ikinci yarısından itibaren okul, öğretmen, öğrenci veli ilişkisini geliştirmek amaçlı projede derslere katılan babalar, çocuklarıyla birlikte karne aldı. Babalar yıllar sonra oturdukları okul sıralarında karne sevincini yaşadı.

Ağrı'da Aşağı Küpkıran İlkokulu'nda görev yapan öğretmenler Gonca İrem Aydın ile Mustafa Aydın çifti; okul, öğretmen, öğrenci veli ilişkisini geliştirmek için "Baba candır", "Baba can destek hep vardır' sloganıyla 'Baba Can Destek' projesi hazırladı. Aydın çifti, proje kapsamında okuldaki 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin babalarını da eğitime aldı. 2021-2022 eğitim öğretim sezonunun ikinci yarısından itibaren 40 veli, haftada 1 gün belirlenen saatlerde derslere girmeye başladı. Zaman zaman öğrencilerle ders işleyen babalar, bazen Ağrı'nın kültürünü tanıttı, bazen de çalıştıkları meslekler hakkında bilgi verdi. Bazı haftalar da öğrencilere kentin yöresel yemeklerini tattıran babalar, eğitim sezonunun sona ermesi sebebiyle çocuklarıyla birlikte karne heyecanı yaşadı.

"Amacımız onlarla birlikte çocuklarımızla etkinlikler yapmaktı. Bu doğrultuda iletişim kurduğumuz babalarımız belirlediğimiz tarihlerde sınıflarımıza geldiler. Böylece sınıfta öğrencilerimiz ve babalarımızla birlikte etkinlikler yaptık. Bu projede eğitim-öğretim sürecinde hep geri planda kalan babalarımızı ön plana çıkarmak istedik. Böylece bu proje, çocuklar üzerinde en az dersler kadar etkili oldu. Öz güvenlerinin gelişmesinde, derslere olan motivasyonlarının artmasında, oldukça etkili oldu. Bu proje ile babalarımızla daha çok bütünleştik. Bu projemizi özellikle dezavantajlı bölgelerimizde, bütün kırsal kesimlerimizde görev yapan öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte bütün Türkiye de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu süreçte burada olamayan bazı babalarımızla görüntülü konuştuk. Bazılarını da sınıflara dahil ettik. Bu şekilde şu ana kadar en az 40 babamıza ulaştık. Ayrıca bu gün karne günü ve hafta sonu da 'Babalar Günü' sebebi ile de babalar gününü kutluyoruz."