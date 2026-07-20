Karamahmutoğlu: PKK'nın narkotik saldırıları artarak sürüyor

(ANKARA) - Zafer Partisi Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu, "Saldırılara ara verilmiş olsa bile PKK'nın narkotik saldırıları artarak sürmektedir. Vatandaşlarımız, Türk gençliği, milletler mücadelesinde saf dışı, yarış dışı bırakılıyor; bıraktırılıyor. Uyuşturucu tuzağına düşürülen gençlerimiz, Türk milletine karşı açılan savaşta yitirdiğimiz kurbanlarımızdır" dedi.

Zafer Partisi Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Azmi Karamahmutoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamahmutoğlu, toplantıya KKTC'nin 52. Barış ve Özgürlük Bayramı'nı ve Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutlayarak başladı.

Karamahmutoğlu, "Türk Mukavemet Teşkilatı'nın başlatmış olduğu direnişle birlikte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ardından adaya çıkmasıyla beraber, 1683'ten itibaren süregelen toprak kaybedişi ilk kez askeri yollarla yeniden bir toprak kazanma şeklinde kaderini değiştirmiştir. Bizim için Kıbrıs Barış Harekatı'nın ayrıca böyle de bir anlamı vardır. Bu sebeple hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şehit ve gazilerini hem Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucularını, şehit ve gazilerini ve Kıbrıslı Türkleri saygıyla selamlıyor; Kıbrıs'taki özgürlük ve bağımsızlıklarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin kalıcı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"FENER RUM PATRİKHANESİ SORUNU BİR İBADET SORUNU DEĞİLDİR"

Zafer Partili Mahmutoğlu'nun bir diğer gündem maddesi Fener Rum Patrikhanesi'nin tekrar açılması oldu. Karamahmutoğlu, konuya ilişkin, şunları söyledi:

"Fener Rum Patrikhanesi ve Heybeliada Ruhban Okulu, bildiğiniz gibi, gündemi oluşturuyor. Sonbaharın ilk ayları olan eylül ve ekim ayları itibarıyla burada da o tarafın dilediği şekilde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Lozan'da almış olduğu, kazanmış olduğu mevzileri zayıflatacak bir pozisyon değişikliği olacağı konuşuluyor. Fener Rum Patrikhanesi sorunu, bir din ve ibadet özgürlüğü konusu değildir... Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması da bu nedenle birkaç Rum Ortodoks papazın eğitilmesi meselesi değildir. Asıl dert, Patrikhane'nin dünya çapında kendi din adamlarının yetiştirildiği, uluslararası ağları yönetebildiği bir merkeze kavuşmasıdır. Sürekli olarak ABD ve Avrupa Birliği'nin Patrikhane'ye destek vermesi yalnızca din ve inanç temelli bir etkileşim değil, tamamen jeostratejik politikalardan kaynaklanan bir saldırıdır. Öyleyse hal böyleyken Türkiyemiz ve Türk hükümetleri bu meseleyi ele alırken daha bağımsız ve daha özgür politikalar sergilemelidir."

"PKK'NIN NARKOTİK SALDIRILARI ARTARAK SÜRÜYOR"

Karamahmutoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin eleştirilerde bulunarak şunları söyledi:

"Kurulan bu pazarlık masası, kurucuları tarafından halen ortalık yerde durmaktadır ve taraflar masada oturmayı sürdürmektedir. Taraflar yerli yerinde duruyor. Şimdi bakıldığında göreceli olarak terör saldırılarının durduğu görülebilir. Bu, PKK'nın faaliyetleri arasında terör saldırılarının durduğu şeklinde yorumlanabilir. Bu saldırılara ara verilmiş olsa bile PKK'nın narkotik saldırıları artarak sürmektedir. Vatandaşlarımız, Türk gençliği, milletler mücadelesinde saf dışı, yarış dışı bırakılıyor; bıraktırılıyor. Uyuşturucu tuzağına düşürülen gençlerimiz, Türk milletine karşı açılan savaşta yitirdiğimiz kurbanlarımızdır. Bu mücadelede kaybettiğimiz neferlerimizdir. Narko terör örgütü PKK'nın şehirlerdeki bu yapılanması, narkotik saldırıları terör ciddiyetiyle ele alınmalıdır."

"BİR PAZARLIK MASASI VAR ORTA YERDE"

Zafer Partisi'nin politikası budur ve bunu uygulamaya koymak için iktidar olmayı, hükümet üyesi olmayı beklemektedir. Türk vatandaşlarına doğrular, gerçekler söylenmediği için Türk kamuoyu yanıltılıyor, aldatılıyor. Narko terör örgütü PKK'yla pazarlık sürecinin hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa için yapılan çalışmaları hem teröristlerin ağzından hem de hükümet üyelerinin ağzından duyurup öğreniyoruz. Gizli ve mahcup, utanarak yürütülen bir pazarlık masası var orta yerde. O sebeple tarafları dinlediğimizde ancak malumat sahibi olabiliyoruz."

"KIRIM KONUSUNDA TÜRK HÜKÜMETİ BASKI KURMALI"

Karamahmutoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle özellikle Kuzey Kırım'da on binlerce Kırım Türkü'nün haftalardır elektriksiz, susuz ve ağır insani şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyerek, "Bu kriz yalnızca bir altyapı sorunu değil, giderek derinleşen bir insani felakete doğru evriliyor. Akaryakıt bulunamadığı için mal sevkiyatı yapılamıyor; ilaç, bebek maması ve temizlik malzemeleri ulaştırılamıyor. Stokların kısa sürede tükenmesiyle birlikte durum iyileşemez boyutlara ulaşacaktır. Elektrik kesilmesiyle Kuzey Kırım'da marketlerde, bakkallarda ve evlerde var olan az miktardaki gıda maddeleri de bozulup çürüyecektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA