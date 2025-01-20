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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Üç Aylarda Mazlum Coğrafyalara Yardım Gönderecek

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Üç Aylarda Mazlum Coğrafyalara Yardım Gönderecek
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 2025 Ramazan süresince Gazze, Suriye, Sudan, Lübnan, Afganistan ve Afrika gibi mazlum bölgelerde ihtiyaç sahiplerine gıda, zekat, fidye ve fitre yardımları yapacak. Ayrıca İstanbul'da 10 bin ihtiyaç sahibi aileye iftar ve sahur verecek.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı üç aylar boyunca mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, "Üç aylarda mazlum coğrafyalar desteklerinizi bekliyor" çağrısıyla 2025 Ramazan çalışmalarına başlayan vakıf, yardımlarını öncelikli olarak savaş bölgelerine gönderecek.

Vakıf, üç aylar boyunca Gazze, Suriye, Sudan, Lübnan, Afganistan ve Afrika başta olmak üzere mazlum coğrafyalardaki çok sayıda ihtiyaç sahibi aileye gıda, zekat, fidye ve fitre dağıtımı yapacak.

Ramazan ayı boyunca iftar sofraları da kuracak olan vakıf, imkanları dahilinde Balkanlar ve Orta Asya bölgelerinde de yardım çalışmalarına devam edecek.

Vakıf aynı zamanda, İstanbul'da Üsküdar ve Küçük Çamlıca merkezlerinde, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi aileler ve öğrencilere iftar ve sahur verecek, İstanbul'da bulunan yaklaşık 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ve öğrencilere gıda yardımının yanı sıra zekat, fidye ve fitre dağıtımı yapacak.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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