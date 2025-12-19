Azerbaycan ve Karabağ zaferini anlatan 2 kitap tanıtıldı

TÜRKİYE Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı'nın (TADİV), öncülüğünde Azerbaycan'ın kalkınmasını, işgalden kurtarılan Karabağ'a yeniden hayat verilmesini konu alan 'Harikalar Yaratan Katiyyetli Lider' kitabı ile 'Galib Serkerdenin Büyük Gayıdışı' kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

TADİV, Ankara Üniversitesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği iş birliğinde, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Zerife Guliyeva'nın kaleme aldığı 'Harikalar Yaratan Katiyyetli Lider' kitabı ile Aygül Bağırova'nın yazdığı 'Galib Serkerdenin Büyük Gayıdışı' kitabı tanıtıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunması ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Karabağ Zaferi konulu kısa film gösterimi yapıldı. TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, her iki kitabın da önemine değinerek, "İki tane önemli kitap var. Bunlardan biri Sevgili Guliyeva'nın çok uzun yıllar Azerbaycan'da aktif bir şekilde gazetecilik yapan ve bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapan olarak, çeşitli süreçlerde işgal sürecinde vatanın hak sesini duyurdu. Diğer kitap çok sevgili Aygül'ün kitabıdır. O coğrafyaya geriye çok büyük bir dönüş başlatıldı. Sevgili Aygül, bizim muzaffer büyük geri dönüşüyle ilgili kitap yazmıştır" dedi.

Yazar Zerife Guliyeva, kitabına ilişkin, "Bu savaşta bizim yanımızda Türk kardeşlerimiz oldu. Biz bugün serbest bir ülkeyiz. Bu ülkede yaşamaktan, Azerbaycan- Türkiye kardeşliğine razıyız. Bugün biz öz toprağımızın sahibiyiz. Biz, yaşlı nesil bunları gözümüzle gördük. Biz genç nesillere vasiyet etmek için bu kitapları yazıyoruz. Toprağınızı daha çok seveceksiniz. Türk dili, bütün dünya dili olsun. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" diye konuştu.

Aygül Bağırova da, "Bugün tarihlerimizin aynı acılardan geçtiği kardeş Türkiye'de, kitabımın tanıtımını yapmak benim için tarif edilmesi zor bir mutluluktur. Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz bu kitap, 44 günlük vatan savaşının 5'inci yılına ithaf edildi. Sayfalarında zaferden sonra başlayan büyük imar ve inşa süreci, yıkıntıların arasında filizlenen hayat anlatılmaktadır. Hayal gibi görünenlerin gerçeğe dönüşmesi ele alınmaktadır. Kitapta, Azerbaycan-Türkiye kardeşliği özel bir yer tutmaktadır" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Karabağ Savaşı'na yönelik hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi.