Azerbaycan'ın Zafer Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi, Kafkasya'da Kalıcı Barışa Giden Yolun Kilometre Taşı Oldu

(BAKÜ) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'ndaki zaferinin beşinci yıl dönümü dolayısıyla Bakü'de düzenlenen Zafer Günü Töreni'nde, Karabağ Zaferi'nin Kafkasya'da barışın hakim olmasının hizmet edeceği kanaatinde olduğunu belirtti. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "kalıcı barış konusunda cesur adımlar" attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ordusunun İkinci Karabağ Savaşı'ndaki zaferinin beşinci yıl dönümü dolayısıyla Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Günü Töreni'nde konuştu. Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte izledi.

Erdoğan konuşmasında, daveti için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür ederek "Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını getirdim" dedi. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasının yalnızca Azerbaycan için değil Türk dünyası için de "büyük bir gurur vesilesi" olduğunu söyledi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatan muharebesi, Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz.

"Ermenistan Başbakanı 'nın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz"

Şunu da burada özellikle vurgulamak isterim; biz kalıcı barış noktasında son derece ümit varız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği, samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın (Nikol) Paşinyan'ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz.

İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada Can Azerbaycan'ın hem bölgesinde hem de ötesinde kaydettiği ilerlemeden büyük bir kıvanç duyuyoruz.

"Kafkasya'da tesis edilecek yeni enerji rotalarının tesis edilmesini temenni ediyoruz"

Aramızdaki müstesna ilişkiler somut ve stratejik projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Hatırlayacaksınız asrın proje Azeri-Çırak-Güneşli başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Şahdeniz ve TANAP ile taçlandırdığımız iş birliğimizi son olarak Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nı faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik. Şimdi bu iş birliğimizi daha da ileriye götürmenin ve kapsamını geliştirmenin gayreti içindeyiz. Kafkasya'da tesis edilecek yeni rotaların ulaştırma ve enerji iletim imkanlarını arttırmasını temenni ediyoruz. Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridoru'nun bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor.

"K KTC 'nin Türk Dünyası içindeki konumunun güçlenmesini temenni ediyoru z"

Can Azerbaycan'la ikili iş birliğimizin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki birlik ve dayanışmamızı da sürdürüyoruz. Aile meclisimizin tüm fertlerinin en üst düzey katılımıyla Ekim ayında Gebele'de 12'inci Zirvemizi gerçekleştirdik. Zirvede çağrısını yaptığım, 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü kararının da UNESCO bünyesinde hayata geçmesinden memnuniyet duyuyorum.

Teşkilat dönem başkanlığı sırasında Azerbaycan'la dayanışmamız inşallah daha da ivme kazanacak. Şimdiden Can Azerbaycan'a çalışmalarında başarılar diliyorum Azerbaycan'ın sarsılmaz desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası içindeki konumunun güçlenmesini temenni ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Bu düşüncelerle vatan muharebesinde alkanlarıyla toprağa sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 1918'de Bakü'yü işgalden kurtarın Kafkas İslam Ordusu'nun bütün şehitlerin, bilhassa Gazi-i Namdar, Şehid-i Ala Enver Paşa'yı ve kardeşi Nuri Killigil Paşa'yı bir kez daha minnetle anıyorum. Bu vesileyle 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nüzü de yürekten kutluyorum."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise askeri geçit töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda verdiği destekten güç ve moral aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Azerbaycan yalnız değildir' sözü, tüm dünyaya mesajdı. Azerbaycan halkı, bu desteği hiçbir zaman unutmayacaktır" dedi.