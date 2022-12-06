Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa'da da kendisini doktor olarak tanıtmış

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın (20), kendisini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı. Özkiraz ile nişanlanmaya hazırlanan ve 'sahte doktor' olduğunu öğrenen astsubay C.T.K., "Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı, soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı" dedi.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip, şikayette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz, 25 Ekim günü tutuklandı. Özkiraz'ın tutuklanmasının ardından nişanlanmaya hazırlanan arkadaşı C.T.K.'nin verdiği ifade ortaya çıktı. Özkiraz ile arkadaşları sayesinde tanıştığını söyleyen astsubay C.T.K., uzun zamandır kulağında iltihap bulunduğunu ve muayeneler olduğunu ancak kalıcı bir tedavi göremediğini belirterek, "Ayşe Özkiraz, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden randevu alıp beni tedavi ettirebileceğini söyledi. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gittim. Orada Ayşe Özkiraz beni üzerinde doktor kıyafetleri ve stetoskop olduğu halde karşıladı. Birlikte vezneden randevu aldık. Randevu alırken kendisini görevlilere doktor olarak tanıttı. KBB uzmanı soy ismini bilmediğim H. isimli doktora muayene oldum. Muayeneden önce Ayşe Özkiraz, doktor H.'ye kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıttı. Ben Ayşe'ye asistan olmadığını öğrenci olduğunu, neden bu şekilde kendisini tanıttığını sordum. Bana, 'Bir şey olmaz' dedi. Doktor H., ameliyat için bana gün verdi. Bu süreçte yaklaşık 15 gün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde KBB bölümünde yattım. Bu süreçte hep Ayşe Özkiraz yanımdaydı. Çevredekilere kendisini doktor olarak tanıtıyordu. Anne ve babam da ben ameliyat olunca hastaneye geldiler. Ayşe Özkiraz'a herkes 'hocam' deyince anne ve babam da doktor olduğunu düşündüler. Hastanede yatarken bazen akşamları kalmış olduğunu söylediği özel kız öğrenci yurdunun önüne Ayşe Özkiraz'ı bırakıyordum. Akabinde taburcu olup Çerkezköy'e geldim" diye konuştu.

Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tanıştığı sekreter T.A.'yı arayıp V.C. isimli kişiyi tanıyıp tanımadığını sorduğunu söyleyen C.T.K., "V.C.'yi tanıdığını, Ayşe Özkiraz ile görüntülü konuştuğunu, Ayşe Özkiraz'ın V.C.'yi, Tekin'in arkadaşı diyerek tanıttığını söyledi. Ben T.A.'yı doktoru M.K. ve hastane yönetimine bilgi vermesi için uyardım, olanları anlattım. Başka kişilerin mağdur olup olmadıklarını tam olarak bilmiyorum. Ancak belirttiğim üzere Ayşe Özkiraz bana ameliyat yaptığı anlara ilişkin fotoğraflar, muayene yaptığı anlara ilişkin fotoğrafları gönderiyordu. Bana doktor M.K.'nin yerine hasta baktığını söylemişti. Tek başına ameliyat yaptığını da söylemişti" dedi.