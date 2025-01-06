Ayşe Kıyılı: Beşşar Esed'in Düşüşüyle Yüzüğü Takmanın Mutluluğu

Suriye vatandaşı 61 yaşındaki Hataylı Ayşe Kıyılı, İstanbul'dan 2015'te ağabeyinin hediye ettiği ancak korkuyla sakladığı ay yıldız işlemeli yüzüğü 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından takabildi.

Suriye'nin güneyindeki Golan Tepeleri, bölgede 8 Aralık'ta Baas rejiminin yıkılmasından itibaren İsrail'in genişlettiği işgalle gündeme geliyor.

Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetine bağlı, eski adıyla "Baas Şehri", yeni ismiyle "Barış Şehri"nde yaşayan ailesi 1920'lerde Hatay'dan Şam'a göçmüş Suriye vatandaşı Türk asıllı Ayşe Kıyılı içinse Esed rejiminin yıkılması yepyeni bir anlam taşıyor.

Kıyılı, AA muhabirine Türkçe konuşarak Şam doğumlu olduğunu, 21 yıl önce yaptığı evlilikle Golan Tepeleri'ne yaşamaya geldiklerini, "İsrail bölgede işgalini genişletmeseydi" hayatlarının daha iyi olacağını söyledi.

Eşinin yaklaşık 6 ay önce vefat ettiğini belirten Kıyılı, "(Beşşar'ın düştüğünü) Görmesini isterdim, o da bekliyordu Beşşar'ın düşmesini ama vefat etti. Nasip değilmiş. Şimdi Allah rahmet eylesin, çok sıkıldım ama biz (rejimin devrildiğini) gördük." dedi.

"Tüm Türk halkına teşekkür ederim"

Kıyılı, "Bu yüzüğü abim bana hatıra olarak verdi. Şimdiye kadar takamadım. Şimdi Beşşar düştüğünden beri takıyorum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Tüm Türk halkına teşekkür ederim. Bizi çok sevindirdiniz, yardımlarınızla Beşşar devrildi. İnşallah böylece iyi bir hayat yaşarız." ifadelerini kullandı.

Yüzüğü takınca hissettiklerini paylaşan Kıyılı, "9 senedir bu yüzüğü sakladım. Hiç tekrar takacağım aklıma gelmiyordu ama şimdi taktığım için çok mutluyum. Beşşar da düşünce şimdi rahat rahat takıyorum." diye konuştu.

Kıyılı, 14 yıldır Suriye vatandaşlığı dışında kimliğini açıklayamaz hale geldiğini belirterek "Hiçbir şey söyleyemiyorduk. Ben neden bu yüzüğü takamıyordum? Türk olduğum anlaşılmasın diye. Bize bu kadar çektirdiler." dedi.

Hatay'da ağabeyi, kız kardeşi, ablası, teyzesi, dayıları ve yeğenlerinin yaşadığını anlatan Kıyılı, uzun yıllardır ziyaret edemediğini, artık gidip onları göreceğini dile getirdi.

"Çok gurbet çekiyoruz, gurbetimiz çok zor"

Kıyılı, Beşşar Esed'in ülkeden kaçtığı 8 Aralık günü akrabalarıyla telefonda konuştuklarını, hepsinin kendisini tebrik ettiklerini, buraya gelmek istediklerini söylediklerini aktardı.

Mavi başörtüsü ve gözlük, boynunda turkuaz renkli madalyon asılı kolye takan kadın, "Hem abilerim, kız kardeşim, ablam orada. Biz buradayız. Çok gurbet çekiyoruz, gurbetimiz çok zor. İnşallah gelir birbirimizi görürüz. Ben de sizi gördüm, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Babasının vasiyetini aktaran Kıyılı, "'Buraya bir Türk gelirse onlara ikram edeceksin.', bu babamın vasiyetidir. Babamın sözü üzerine buraya kim gelirse hoş geldi, sefa geldi. Hepinizden çok mutluyum, hepinizden çok memnunum, buraya geldiğiniz için." şeklinde konuştu.

Kıyılı, "Türk halkına çok selam ediyorum. Onlar bize, buradan oraya gidenlere de çok yardım etti. Burada olanlara bizimle seviniyorlar. Biz de onların üzüntüsüne üzülüyoruz, sevincine de seviniyoruz. Onlar da bizim üzüntümüze üzüldü. Şimdi de Beşşar düşünce onlar da bizimle sevindi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Hepinize selamlar." dedi.