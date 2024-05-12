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Ayşe Ateş: Sinan'a siyaseti bırakması için para teklif ettiler, bence öldürülme sebebi bu

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş iddianamenin bilinmeyenlerini katıldığı canlı yayında aktardı. Sinan Ateş'e siyaseti bırakması için para teklif edildiğini ilk kez anlatan Ateş, "Sinan bir gün eve gelip dedi ki 'Ayşe birileri önüme bir çanta para koydu. Dediler ki al bu parayı siyaseti bırak, bu işleri bırak. Hayatına, keyfine, yoluna bak.' Bence Sinan'ın öldürülme sebebinin cevabı bu" ifadelerini kullandı.

Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş cinayet iddianamesinin bilinmeyenlerini anlattı. Eşi Sinan Ateş'in göz göre göre öldürüldüğünü söyleyen Ayşe Ateş, "Önce hakaret edildi, iftiralar atıldı. Sonra korkutalım dediler. Sinan'ın yanında duran arkadaşlarına düşman oldular. Onları taciz etmeye başladılar. Çağrı Ünel'e 10 kişi saldırdı. Bu saldırıda 20 yaşındaki genç bir çocuk öldü. Bu olayı Sinan'ın itibarını bozmak için kullandılar. Bunu bir kan davasına çevirdiler. Amaçlarını ulaşmak için kullandılar" dedi.

"BAHÇELİ'NİN BU İŞLE İLGİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Ateş, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine eşinin ölümüne ilişkin olarak "Devlet Bahçeli'nin bu işte bir dahlinin olduğunu düşünüyor musun?" diye sorduğunu söyledi. Ateş, "Ben Devlet Bahçeli'nin bu işle hiçbir ilgisinin, haberinin olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"HEPSİ GAYET ORGANİZE BİR SUÇ ÖRGÜTÜ GİBİ HAREKET EDİYORLAR"

Ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini belirten Ateş'in Sözcü TV'ye yaptığı açıklamaların öne çıkan başlıkları şöyle; "Ülkü Ocaklarına ve MHP'ye mensup kişiler tarafından Sinan Ateş uluorta tehdit edildi, iftiraya uğradı. Sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Bu da yetmedi bu kişiler, bu kurumsal kimliği taşıyan kişiler, bu kurumsal kimliği kendilerine kalkan yaparak Sinan'ı katlettiler. Katlettikleri yetmediği gibi onu mezarında rahat bırakmadılar, bu defa beni tehdit etmeye başladılar, arkadaşlarımı tehdit etmeye başladılar. Bunu yaparken bu kurumsal kimlikleri kullandılar. Bu cinayeti işleyen bu katiller ve bunların bilgileri, yaptıkları, bindikleri arabalar, işledikleri suçlar deliller ve dosyada sabitken, hala sanki onlar tesadüfen bir araya gelmiş gibi davranıyorlar ama öyle bir şey yok. Hepsi gayet organize bir suç örgütü gibi hareket ediyorlar.

"BİRİLERİ GELDİ ÖNÜME BİR ÇANTA PARA KOYDU"

Bu sorunun cevabını size bir hatıramla çok güzel açıklayacağım size. Bir gün eve geldi dedi ki 'Ayşe birileri geldi yanıma önüme bir çanta para koydular. Dediler ki al bu parayı Sinan devamı da var. Bu siyaseti bırak. Bu işleri bırak. Hayatına, keyfine, yoluna bak. Nasıl istiyorsan öyle yaşa ama bu işleri bırak kardeşim, çekil kenara. Keyfinde zevkinde yaşa. Dünyanın neresinde istiyorsan. Hayatının sonuna kadar para sıkıntısı çekmeyeceğini sana garanti ediyoruz. Tek bir şartımız var bu işleri bırak. Bu bence Sinan'ın neden öldürüldüğünün cevabı. Görevden ayrıldıktan sonra(Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı) bu teklif gelmişti. Siyaset yapma, siyasetten uzak dur. Siyasete girme, okuluna git gel. Hocalığını yap. Keyfine bak, hayatını yaşa dediler. Sinan bu teklifi yapanların kim olduğu söylemedi bana."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Sinan Ateş Ayşe Ateş Siyaset Kurban Ankara Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Nayci İbrahim:

MEKANI CENNET OLSUN.ELBETTE ADALET MUTLAKA TECELLİ EDECEKTİR.HUKUKUN GERÇEK MANA DA TECELLİ EDECEĞİ GÜNLERE AZ KALDI.SORUMLULAR BELLİ OLMASINA RAĞMEN HESAP SORAMAYANLAR DA HESAP VERECEKLERDİR.

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Zebra 21:

Türkiye de hangi faili meçhul cinayet aydınlatildiki buda aydinlatilsin

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Ismet Zingir:

adalet deyip durmayın. hani nerede ne zaman bu ülkeye adalet hiç bir zaman gelmeyecek. ağa bakar öyle istiyor çünkü

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Nuri Aga:

Vatansever insanları yok edince ellerine ne geçecek. Biz de vatansever bitmez.

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