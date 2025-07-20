İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı

22 yaşındaki İlayda Alkaş, annesi ve kız kardeşiyle bir arkadaşının doğum günü kutlamasının ardından evlerinin bulunduğu binaya girmek istediği sırada, dini nikahla birlikte yaşayıp, ayrıldığı C.A. tabancayla ateş etti. Alkaş kanlar içerisinde yığılırken, C.A. kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan İlayda Alkaş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Alkaş'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İlayda Alkaş'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. C.A.'nın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada İlayda Alkaş'ın arkadaşlarıyla gittiği bir kafede şarkı söylerken görüntüleri ortaya çıktı.