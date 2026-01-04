CHP'li Kaya Milletvekili Maaşıyla, Kaybettiği Eşi Adına Teknoloji Sınıfı Açtı

(ANTALYA) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, milletvekili maaşıyla Gazipaşa Fen Lisesi bünyesinde, beş yıl önce kaybettiği eşi Eda Kaya adına teknoloji sınıfı açtı. Eşi adına geçen yıl da Manavgat'ta teknoloji sınıfı açan Aykut Kaya, bu sınıfları açmaya devam edeceğini, bir sonraki sınıfı Finike'de açmayı planladığını belirtti.

CHP Antalya Milletvekili Kaya, milletvekili maaşıyla Antalya'nın ilçelerinde teknoloji sınıfları açıyor. Gazipaşa Fen Lisesi bünyesinde teknoloji sınıfı yaptıran Aykut Kaya, merhum eşi Eda Kaya'nın isminin verildiği sınıfın açılışına çocukları Kutay ve Azra Kaya ile katıldı. Açılış töreninde, CHP Gazipaşa İlçe Başkanı Fahri Oğuz, Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü, Gazipaşa Fen Lisesi Müdürü, öğretmenler ve öğrenciler de yer aldı.

Açılışta konuşma yapan Kaya, milletvekili seçildiği takdirde maaşını Antalya'daki öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla kullanacağı sözünü verdiğini belirterek, bu amaçla eğitime katkılarını sürdürdüğünü söyledi. Manavgat'ta geçen yıl Eda Kaya Fen Bilimleri Teknoloji Laboratuvarı'nı açtıklarını ifade eden Kaya, bu yıl da Gazipaşa Fen Lisesi'nde Eda Kaya Teknoloji Sınıfı'nı açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yeni açılan teknoloji sınıfında deney setleri, metaverse ve sanal gerçeklik altyapısının bulunduğunu belirten Kaya, öğrencilerin 3D gözlükler ve simülasyonlar aracılığıyla fizik, kimya ve biyoloji derslerini daha somut, anlaşılır ve uygulamalı şekilde öğrenme imkanı bulacağını kaydetti. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin yararlanabileceği şekilde planlanan sınıfın, 42 kişilik kapasiteyle tamamen bu teknolojiye uygun dizayn edildiğini anlatan Kaya, bu sınıfın Antalya'da ilk ve öncü nitelikte bir eğitim teknoloji sınıfı olduğunu ifade etti.

Kaya, sınıfa rahmetli eşi Eda Kaya'nın adının verilmesinin kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını dile getirdi. Aykut Kaya, bir sonraki Eda Kaya Fen Bilimleri Teknoloji Laboratuvarı'nın Finike ilçesinde açılacağını söyledi.