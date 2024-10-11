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Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında İddianame Açıklandı

Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında İddianame Açıklandı
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Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada savcı, Kaplan ve diğer yöneticiler hakkında müebbet hapis cezası istedi. 11 Kasım'a ertelenen duruşmada, 61 sanığın yargılanması devam ediyor.

ANKARA'da ' Ayhan Bora Kaplan' suç örgütüne yönelik 17'i tutuklu, 61 sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Örgüt kurucusu ve yöneticisi Ayhan Bora Kaplan ile örgüt yöneticisi Fethi Koyuncu hakkında 1'er kez müebbet ve 150'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenirken, duruşma 11 Kasım'a ertelendi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Ayhan Bora Kaplan ve Fethi Koyuncu'yu, yönetici olarak iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tuttu. Kaplan ve Koyuncu'nun 'Kasten öldürme' suçundan 1'er kez müebbet hapsini isteyen savcı, ayrıca ' Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 7 kişiye yönelik 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 2 kişiye yönelik 'Nitelikli yağma', 'Eziyet', ' Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', ' Suç üstlenme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından Kaplan ve Koyuncu'nun 150'şer yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. İddianamede, ' Suç örgütü yöneticisi' olarak yer alan sanıklar Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş ve Kanber Keskin'in mevcut deliller ve tüm dosya kapsamı itibarıyla eylemlerinin 'Silahlı suç örgütüne üye olma' suçunu oluşturduğunu belirten savcı, bu sanıkların da arasında olduğu 33 kişinin 'Silahlı suç örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. 4 sanık hakkında 'Örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım' suçundan 6 yıla kadar hapsi talep edilirken, 16 sanığın beraatı istendi. Serdar Sertçelik ile birlikte firari durumda olan 6 kişinin dosyasının da ayrılması talep edildi. Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, davayı 11 Kasım'a erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D.'nin beyanları üzerine açıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 12 kişi müşteki, 61 kişi de sanık sıfatıyla yer aldı. Suç örgütünün kurucusu ve yöneticisinin sanık Ayhan Bora Kaplan, diğer yöneticilerinin ise sanıklar Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik olduğu bildirildi.

İddianamede, suç örgütünün Ayhan Bora Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda, farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T., Murat Y., Serhat T. ve Serdar H.'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D.'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E.'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S.'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B.'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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