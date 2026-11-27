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(İSTANBUL) - Avukat Mehmet İlker Birgan, son dönemde ele geçirilen WhatsApp hesapları üzerinden vatandaşların yüksek kazanç vaadiyle Telegram gruplarına yönlendirilerek dolandırılmasına karşı uyarılarda bulundu. Hesap sahiplerinin de hukuki açıdan mağduriyet yaşayabileceğine dikkati çeken Birgan, alınması gereken güvenlik önlemlerini, çalınan hesapların nasıl kurtarılacağını ve mağdurların izlemesi gereken hukuki süreci anlattı.

Son dönemde kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilen WhatsApp hesapları üzerinden, kullanıcıların rehberlerinde bulunan kişilere yüksek kazanç vaadiyle Telegram grup bağlantıları gönderiliyor. Tanıdık kişilerden gelen mesajların oluşturduğu güveni istismar eden dolandırıcılar, yatırımcılık veya görev tamamlama adı altında vatandaşları maddi zarara uğratıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan avukat Mehmet İlker Birgan, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı'nın da mesajlaşma uygulamalarının ele geçirilerek dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılmasına ilişkin şikayetlerde ciddi artış yaşandığını belirterek vatandaşları uyardığını hatırlattı. Saldırganların kötü amaçlı reklamlar ve güvenliği ihlal edilmiş internet siteleri üzerinden cihazlara sızabildiğine dikkat çeken Birgan, bazı gelişmiş saldırılarda zararlı içeriğin yalnızca görüntülenmesinin dahi güncel olmayan cihazların güvenliğini tehlikeye atabileceğini ifade etti.

"TANIDIKLARINIZDAN GELEN MESAJLARA DA DİKKAT EDİN"

Telefonların işletim sistemlerinin ve WhatsApp uygulamasının güncel tutulmasının önemine değinen Birgan, kullanıcıların uygulamanın hesap ayarlarından iki adımlı doğrulama özelliğini etkinleştirmeleri, tahmin edilmesi zor bir PIN belirlemeleri ve olası sıfırlama işlemlerine karşı e-posta adreslerini hesaplarına tanımlamaları gerektiğini belirtti. Birgan, destekleyen cihazlarda biyometrik doğrulamaya dayalı Geçiş Anahtarı (Passkey) özelliğinin de etkinleştirilmesini önerdi.

WhatsApp'ın gelişmiş gizlilik ayarları altında bulunan "Aramalarda IP adresini koru" ve "Bağlantı önizlemelerini devre dışı bırak" seçeneklerinin etkinleştirilmesinin de önemli olduğunu kaydeden Birgan, kullanıcıların güvenlik bildirimlerini açık tutmaları ve bağlı cihazlar bölümünü düzenli olarak kontrol ederek bilgileri dışında açılan web veya masaüstü oturumlarını derhal sonlandırmaları gerektiğini söyledi. Tanıdık kişilerden gelen mesajlara karşı da tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Birgan, para, yatırım veya Telegram grubu yönlendirmesi içeren şüpheli bağlantılara tıklanmaması ve herhangi bir finansal işlem yapılmadan önce mesajı gönderen kişinin normal telefon araması yoluyla aranarak durumun teyit edilmesi gerektiğini ifade etti.

ÇALINAN WHATSAPP HESABI NASIL KURTARILIR?

WhatsApp hesabının ele geçirildiğinin fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden uygulamaya telefon numarasıyla yeniden giriş yapılması gerektiğini belirten Birgan, telefon hattına SMS veya sesli arama yoluyla gelen altı haneli doğrulama kodunun girilmesiyle saldırganın aktif oturumunun sonlandırılabileceğini kaydetti.

Birgan, saldırganın hesabı ele geçirdikten sonra kendi belirlediği bir iki adımlı doğrulama PIN kodu tanımlaması durumunda, hesaba tam erişim sağlanabilmesi için yedi günlük güvenlik bekleme süresi uygulanabileceğini belirtti. Altı haneli doğrulama kodunun girilmesinin, bu bekleme süresinden bağımsız olarak saldırganın aktif oturumunun sonlandırılması açısından önem taşıdığına dikkati çekti. Teknik kurtarma işlemleriyle eş zamanlı olarak sosyal çevrenin bilgilendirilmesi ve dijital delillerin korunması gerektiğini ifade eden Birgan, hesap sahiplerinin SMS, telefon araması veya diğer sosyal medya hesapları üzerinden yakınlarını uyarmalarını, ele geçirilen hesaptan gönderilen Telegram bağlantılarına ve para taleplerine güvenilmemesi gerektiğini duyurmalarını önerdi.

PARA TRANSFERİ YAPILDIYSA SANİYELER BİLE ÖNEMLİ

Dolandırıcılık mesajlarının, Telegram davet bağlantılarının ve varsa paylaşılan IBAN bilgilerinin ekran görüntülerinin silinmeden kayıt altına alınması gerektiğini belirten Birgan, bağlantılar üzerinden yönlendirilerek para transferi yapan kişilerin ise derhal kendi bankalarıyla iletişime geçerek şüpheli işlem bildirimi yapmaları ve bloke talebinde bulunmaları gerektiğini vurguladı. Paranın dolandırıcıların hesabından çekilmesinin önüne geçilebilmesi açısından zamanın kritik önem taşıdığına dikkat çeken Birgan, mağdurların bankaya başvurmak için vakit kaybetmemeleri gerektiğini ifade etti.

"HESABI ÇALINAN KİŞİLER DE SORUŞTURMAYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİR"

Meselenin yalnızca hesap güvenliğiyle sınırlı olmadığını, hesap sahipleri açısından ciddi hukuki sonuçlar da doğurabileceğini ifade eden Birgan, "Ele geçirilen hesaptan gönderilen mesajlar dışarıdan bakıldığında gerçek hesap sahibinin telefon numarasından çıkmış gibi görünür ve bu bağlantılara tıklayarak maddi zarara uğrayan kişiler şikayetçi olduklarında ilk aşamada hat sahibinin kimliği ile karşılaşılır" dedi.

Olayın gerçekleştiği gün Cumhuriyet Başsavcılığı'na veya kolluk kuvvetlerinin Siber Suçlarla Mücadele birimlerine başvurularak resmi kayıt oluşturulmasının önemine dikkat çeken Birgan, bu başvurunun hesap sahibinin suça iştirak etmediğinin ve kendisinin de bilişim suçu mağduru olduğunun ortaya konulması bakımından önemli bir hukuki dayanak teşkil edeceğini belirtti.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN KİŞİSEL VERİLERİN ELE GEÇİRİLMESİNE KADAR BİRDEN FAZLA SUÇ GÜNDEME GELİYOR

Söz konusu eylemlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suç tipini gündeme getirdiğini ifade eden Birgan, kullanıcının rızası dışında WhatsApp hesabına erişilmesinin TCK'nın 243. maddesinde düzenlenen "bilişim sistemine girme", hesap sahibinin erişiminin engellenmesi, güvenlik ayarlarının değiştirilmesi veya verilerin silinmesinin ise 244. maddede düzenlenen "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçu kapsamında değerlendirilebileceğini kaydetti.

Ele geçirilen hesap üzerinden rehberdeki kişilere Telegram grupları aracılığıyla yüksek kazanç vaadinde bulunularak para toplanmasının, TCK'nın 158. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi uyarınca bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu gündeme getirdiğini belirten Birgan, bu suçun ağır hapis cezası yaptırımına tabi olduğunu hatırlattı. Birgan, hesap sahibinin kişisel verilerinin, rehber bilgilerinin ve özel yazışmalarının hukuka aykırı biçimde ele geçirilip kullanılmasının ise TCK'nın 136. maddesinde düzenlenen "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçu kapsamında da değerlendirilebileceğini ifade etti.

"SAVCILIĞA BAŞVURMAK İÇİN VAKİT KAYBEDİLMEMELİ"

Mağdurların ikametgahlarının bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçeyle veya en yakın polis merkezine doğrudan başvurabileceklerini belirten Birgan, dijital trafik verileri ve IP kayıtlarının servis sağlayıcılar tarafından sınırlı sürelerle saklanması nedeniyle şikayet sürecinin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi.

Şikayet dilekçesinde hesabın ele geçirildiği tarih ve saat aralığının, hesabın kurtarılma sürecinin, saldırganların gönderdiği Telegram grup bağlantılarının ve olaya ilişkin ekran görüntülerinin yer alması gerektiğini kaydeden Birgan, maddi kayba uğrayan kişilerin de banka dekontları ve ekran görüntüleriyle birlikte savcılığa başvurarak bağlantılı soruşturma dosyalarının birleştirilmesini talep edebileceklerini belirtti.

Birgan, söz konusu başvuruların geciktirilmeden yapılmasının hem paranın aktarıldığı hesaplara yönelik bloke işlemlerinin değerlendirilmesi hem de organize hareket eden şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: ANKA