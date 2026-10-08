Avukat Alp Selek 95 yaşında hayatını kaybetti, İstanbul Barosu'nda tören düzenlenecek

(ANKARA) - Türkiye'de siyasi birçok davada görev üstlenen avukat Alp Selek, 95 yaşında hayatını kaybetti. Selek için 10 Ekim Cumartesi İstanbul Barosu'nda cenaze töreni düzenlenecek.

Kavel direnişinde tutuklanan işçilerin, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde siyasi davalarda yargılananların savunmasını üstlenen avukat Alp Selek, 95 yaşında hayatını kaybetti.

Alp Selek için 10 Ekim Cumartesi saat 12.00'de İstanbul Barosu'nda cenaze töreni düzenlenecek. Selek'in cenazesi daha sonra toprağa verilecek.

SELEK İÇİN TAZİYE MESAJLARI

DEM Parti, Selek'in hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Hukuk ve insan hakları mücadelesinin değerli isimlerinden Alp Selek'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Alp Selek'e rahmet, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm hukuk camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ömrünü ezilenlerin, işçilerin, halkların savunusuna adayan sosyalist hareketin emektarlarından Selek'in özgürlük ve adalet arayışı unutulmayacak" ifadelerine yer verildi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da, "Hukuk çınarımız Alp Selek ömrü boyunca işçi sınıfının ve DİSK'in hakkını hukukunu savundu. 15-16 Haziran direnişi başta olmak üzere DİSK'in ve sendikalarımızın davalarında avukatlık yaptı. İşçi sınıfı seni sevgiyle, saygıyla uğurluyor Alp abi" notunu paylaştı.

"İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARININ ACILARINI PAYLAŞIYORUM"

İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstanbul Barosuna ve savunma mesleğine büyük emekler vermis bir çınarı, bir yoldaşı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduğunu" bildirerek, şunları kaydetti:

"Avukat Alp Selek, 60 yılı aşan meslek yaşamında haksızlığa uğrayan herkesin yanındaki ödünsüz duruşuyla, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına sarsılmaz bağlılığıyla avukatın kamusal rolünü cisimleştiren, kuşaklar boyu avukatlara örnek olan bir meslek büyüğümüzdü. Hukukun etkili kılınmasında bedel ödemekten çekinmeyen, mağdurları yalnızca mahkeme salonlarında temsil etmekle kalmayan, yeri geldiğinde onlarla aynı yükü paylaşan bir mücadele insanıydı. Dostça anılarımızın yanı sıra bizlere bıraktığı mücadele mirası, hukuk yoluyla demokrasi çabalarımızda her zaman yol göstericimiz olacaktır. Biricik kızları sevgili Pınar ve Seyda başta gelmek üzere, yakınlarının, meslektaşlarının, hukuk dünyasının ve insan hakları savunucularının acılarını paylaşıyorum."

"SELEK'İN MÜCADELESİ YARINLARA MUTLAKA TAŞINACAK"

Türkiye Komünist Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İşçi sınıfı ve sosyalizm mücadelesinin saygın hukukçularından Avukat Alp Selek yaşamını yitirmiştir. Bir mücadele insanı daha aramızdan ayrıldı. Hayatını işçi sınıfının, ezilenlerin, devrimcilerin haklarını savunmaya adayan ülkemizin önde gelen sosyalist hukukçusu Alp Selek'in vefatı dolayısıyla öncelikle ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz. Kavel Direnişi'nden bugüne birçok hak mücadelesinin ve sosyalist mücadelenin avukatlığını yapan Alp Selek'in mücadelesi yarınlara mutlaka taşınacaktır" denildi.

"SELEK'İN ANISINI, MÜCADELESİNİ VE BİZLERE BIRAKTIĞI MİRASI YAŞATACAĞIZ"

SOL Parti'den yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"Sosyalist hareketin tarihsel hafızası; işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatı, hak savunucusu ve mücadele insanı Alp Selek'i kaybettik. Sosyalist hareketin çınarı Alp Selek ile ÖDP'den SOL Parti'ye uzanan mücadele yolculuğunda yol ve mücadele arkadaşlığı yapmanın onuruyla; ailesine, hak savunucularına, dostlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yetmiş yılı aşkın mücadele hayatı boyunca sosyalist hareketin bu topraklarda kök salması ve büyümesi için sorumluluk üstlenen Alp Selek, TİP'in kuruluşunda yer aldı. İşçi sınıfının mücadelesinde; Kavel direnişi davasında ve DİSK davalarında, 12 Mart ve 12 Eylül karanlığında işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatlığını üstlenerek mücadelesini hak savunuculuğuyla birleştirdi.

Hukukçu kimliğiyle verdiği mücadele, onu çağdaş avukatlık geleneğinin öncü isimlerinden biri haline getirdi. Avukatlık mesleğini elinden almaya çalışan 12 Eylül anlayışına karşı kararlılıkla mücadele etti ve bu mücadeleyi kazandı. Ömrünün son dönemlerinde ise kızı Pınar Selek için yürütmek zorunda kaldığı çeyrek asırlık adalet mücadelesinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Yıllar süren baskılara, hukuksuzluklara ve adaletsizliklere rağmen umudunu ve inancını hiç yitirmedi. Sosyalist hareketin emektarı, işçilerin, emekçilerin ve devrimcilerin avukatı Alp Selek'in anısını, mücadelesini ve bizlere bıraktığı mirası yaşatacağız."

ALP SELEK KİMDİR?

İstanbul'da 1931'de doğan hukukçu ve insan hakları savunucusu Alp Selek, 70 yılı aşkın meslek hayatı boyunca işçilerin, sendikacıların ve siyasi davalarda yargılananların avukatlığını yaptı. Kavel Direnişi'nde tutuklanan işçilerin yanı sıra 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerindeki siyasi davalarda sanıkların savunmasını üstlendi.

TİP'in kurucularından Cemal Hakkı Selek'in oğlu olan Selek, sosyalist hareket içinde de aktif görevler aldı. 12 Eylül sonrası 4,5 yıl cezaevinde kalan Selek, avukatlık hakkının elinden alınmasına karşı yürüttüğü hukuki mücadeleyi kazanarak yeniden İstanbul Barosu'na kaydoldu. Alp, yaşamının son yıllarında kızı Pınar Selek'in Mısır Çarşısı davasındaki avukatlığını üstlenmişti.

Kaynak: ANKA