Avrupa'dan ABD'ye Ortak Grönland Yanıtı: "Egemenliğimizin Arkasındayız"

Güncelleme:
Danimarka, Almanya, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri, ABD'nin Grönland üzerindeki talepleri ve gümrük vergisi tehditlerine karşı ortak bir bildiri yayınlayarak, egemenlik haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladılar.

(ANKARA) - Danimarka, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu sekiz Avrupa ülkesi, ABD yönetiminin Grönland üzerindeki talepleri ve Avrupa'ya yönelik gümrük vergisi tehditlerine karşı ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride, "egemenlik haklarının pazarlık konusu yapılamayacağı" vurgulandı.

Avrupa devletlerinden ortak bir Grönland açıklaması yapıldı. Bildiri Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık'ın imzası ile yayımlandı. Bildiride, "Danimarka Krallığı ve Grönland halkıyla tam dayanışma içindeyiz" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland talebi karşılanmadığı takdirde devreye sokacağını açıkladığı gümrük vergisi artışlarına tepki gösterildi. Devletler, "Gümrük vergisi tehditleri transatlantik ilişkilere zarar vermekte ve tehlikeli bir aşağı yönlü sarmal riski taşımaktadır. Cevabımızda birleşmiş ve koordineli olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

NATO tatbikatı vurgusu: "Kimseye tehdit oluşturmamaktadır"

Bildiride ayrıca "Arktik bölgesindeki güvenliğin ortak bir transatlantik çıkar olduğu" belirtilerek, bölgede yürütülen askeri faaliyetlere değinildi.

Müttefiklerle birlikte yürütülen ve önceden koordine edilmiş Danimarka tatbikatının, "Arktik Dayanıklılık güvenlik gerekliliklerine bir yanıt olduğu" belirtilen açıklamada "Bu tatbikat kimseye tehdit oluşturmamaktadır" ifadesine yer verildi.

