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Avrupa ülkeleri İsrail için parça tedarikini kısıtladı, 6. denizaltı rotasını uzattı

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Haaretz'e göre Avrupa ülkeleri, Almanya'da İsrail için yapılan savaş gemilerine parça tedarikini engelledi ve İsrail gemilerini limanlarına almadı. Norveç, Danimarka ve Fransa'nın tutumu İsrail donanmasında sorun yarattı; 6. denizaltı yaklaşık 8 bin kilometre fazla yol kat etti.

Bazı Avrupa ülkelerinin Almanya'da İsrail için inşa edilen savaş gemilerinde kullanılan bazı parçaların tedarikini engellediği ve İsrail gemilerinin kendi limanlarına girişine izin vermediği bildirildi.

Haaretz gazetesinin İsrailli askeri yetkililere dayandırdığı haberde, Avrupa ülkelerinin İsrail için inşa edilen deniz araçlarına yönelik kısıtlamalarının, İsrail donanmasının savaş gemisi ve denizaltı tedarikinde sorunlara yol açtığı belirtildi.

Norveç, Danimarka ve Fransa dahil kimi Avrupa ülkelerinin Alman tersanelerinde İsrail için inşa edilen denizaltı ve korvetlerde kullanılacak savunma malzemelerini tedarik etmeyi reddettiği aktarılan haberde İsrail'in geçmişte benzer durumla karşılaştığında üçüncü ülkeleri kullanarak bu kısıtlamaları aşmaya çalıştığı, fakat artık bunu yapamadığı kaydedildi.

Haberde ayrıca, Almanya'da İsrail için inşa edilip yola çıkan ve ulaşması uzun zaman alan İsrail donanmasının 6'ncı denizaltısının, Norveç ve Danimarka'nın kendi limanlarına yanaşmasına izin vermediği için rotasını uzatmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Söz konusu ülkelerin, denizaltının henüz Alman bayrağı taşımasına ve Alman tersanesinin mülkiyetinde bulunmasına rağmen, limanlarının kullanılmasına izin vermediği vurgulanan haberde, bu nedenle rotasını değiştiren denizaltının yaklaşık 8 bin kilometre daha fazla yol kat ettiği ve İsrail'e ulaşmasının beklenenden daha uzun sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA
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