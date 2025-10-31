Haberler

Avrupa Parlamentosu'ndan Irkçı Milletvekiline Sürekli Ödenek Skandalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Parlamentosu, ırkçı eski Yunan milletvekili Yannis Lagos'un hapis cezası almasına rağmen yıllık 64 bin avro maaşı ve ek ödenekler almaya devam ettiğini ortaya çıkardı. Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nden milletvekili olan Lagos, suç örgütü ilan edildiği için 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Avrupa Parlamentosunun (AP), kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla tepki çeken ırkçı eski Yunan milletvekili Yannis Lagos'a hapis cezası aldıktan sonra bile yıllık 64 bin avroya tekabül eden maaşının yanı sıra 6 ay boyunca 28 bin 900 avrodan fazla ek ödenek sağladığı ortaya çıktı.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisinden AP milletvekilliğine seçilen Lagos, partisinin Yunanistan'da suç örgütü ilan edilmesinden sonra Ekim 2020'de 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Lagos, üyelerinin sol gruplara ve göçmenlere karşı işlediği suçlar çoğu kez Yunan yargısına taşınan Altın Şafak'ı yönettiği gerekçesiyle hapis cezası almasına rağmen AP'deki dokunulmazlığı nedeniyle tutuklanmadı.

AP'de kağıda basılı Türk bayrağını yırtmasıyla tepki çeken ırkçı eski milletvekili, hapis cezası aldıktan yaklaşık 6 ay sonra dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından ülkesine iade edildi ve şu an cezasını çekiyor.

Almanya merkezli "bilgi özgürlüğü portalı" ve sivil toplum kuruluşu (STK) FragDenStaat, Altın Şafak'ın suç örgütü ilan edildiği 7 Ekim 2020'den 7 Mart 2021'e kadar Lagos'a yapılan ödemelerin kaydedildiği belgeleri AP'den talep etse de parlamento bu talebi "gizlilik" gerekçesiyle reddetti.

FragDenStaat, bunun üzerine Avrupa Birliği (AB) Genel Mahkemesine başvurdu ve mahkeme AP'nin belgeleri açıklaması gerektiği kararına vardı.

Belgelere erişim sağlayan FragDenStaat, daha sonra bunları paylaşarak, AP'nin Yunanistan'da hapis cezası almasına rağmen ırkçı eski milletvekili Lagos'a ödeme yapmayı sürdürdüğünü ortaya çıkardı.

Lagos, 27 Nisan 2021'de AP'deki dokunulmazlığının kaldırılmasından iki hafta sonra Yunanistan'a iadesine kadar parlamento fonlarından ödenek almaya devam etti.

Böylece ırkçı milletvekili, hapis cezası aldıktan Yunanistan'a iade edilene kadar AP'den yıllık 64 bin avroya tekabül eden maaşının yanı sıra 28 bin 900 avrodan fazla ödenek aldı.

AP'nin ödemesiyle aldığı uçak biletiyle Atina'dan Brüksel'e yolculuk

Aşırı sağcı Altın Şafak'ın Yunan mahkemesi tarafından suç örgütü ilan edilmesinin ardından 7 Ekim 2020'de Atina'dan Brüksel'e kaçan Lagos, bu karara itiraz etti.

Lagos'un 11 Ekim 2020'de tekrar Atina'ya döndüğü ancak 12 Ekim'de itirazına olumsuz dönüş aldıktan sonra AP'nin yaptığı ödemeyle yeniden Brüksel'e uçak bileti aldığı ortaya çıktı.

FragDenStaat, ayrıca AP'nin 7 Mart 2021 ile ülkesine iade edildiği 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında Lagos'a yaptığı ödemelerin detayları hakkında parlamentoya ulaştığını ve sürecin devam ettiğini açıkladı.

AP, olay hakkında yorum yapmadı

AP basın yetkililerinden Anastasia Kapodistria, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu, milletvekillerinin ilgili tüzük uyarınca "parlamento görevlerini yerine getirirken yaptıkları harcamaları karşılayan ödemelere hak kazandığı" şeklinde yanıtladı.

Kapodistria, ayrıca bir AP milletvekilinin görevden alınma sürecinin seçildiği üye ülke yasalarına tabi olduğunu ve AP'nin milletvekillerinin bireysel davaları hakkında yorum yapmadığını ifade etti.

Yunanistan'daki aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, 7 Ekim 2020'de mahkeme tarafından "suç örgütü" olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Lagos, hakkında 13 yıllık hapis cezası verildiği Ekim 2020'de dokunulmazlığını kullanarak Yunanistan'dan, milletvekili olduğu AP'ye ev sahipliği yapan Brüksel'e kaçmıştı.

AP'deki dokunulmazlığının kaldırılması üzerine Yunanistan, uluslararası tutuklama emri çıkarmıştı. Lagos, Brüksel'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Irkçı siyasetçi, AP milletvekilliğine seçildikten sonra Altın Şafak'tan istifa ederek "Ulusal Halk Vicdanı" adı altında kendi partisini kurmuştu. Milletvekilliğine bağımsız olarak devam eden Lagos, ırkçı faaliyetleri ve yüz kızartıcı pek çok suç nedeniyle daha önce de tutuklanmış ve cezalar almıştı.

Lagos'un dokunulmazlığının kaldırılmasını Yunanistan makamları talep etmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor

Türkiye'nin konuştuğu davada nefesler tutuldu! Karar bekleniyor
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İsrail'de on binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

Netanyahu'ya soğuk duş! İsrail'de böylesi daha önce hiç yaşanmadı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

Sakin başlayan mülakatta tansiyonun yükseldiği an: Görmüyor musun?
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.