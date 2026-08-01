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Avrupa kıtası birincisi seçilen Ordulu öğretmen kupasını aldı

Avrupa kıtası birincisi seçilen Ordulu öğretmen kupasını aldı
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"Cambridge Dedicated Teacher Awards" yarışmasında Avrupa kıtası birincisi seçilen Ordulu İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, düzenlenen törenle kupasını aldı.

"Cambridge Dedicated Teacher Awards" yarışmasında Avrupa kıtası birincisi seçilen Ordulu İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 43 yaşındaki Aydın, Cambridge University Press & Assessment'ın düzenlediği yarışmada, en zorlu şartlarda bile dezavantajlı çocuklara eğitim vermeye, onları desteklemeye ve onlara ilham vermeye devam eden kararlılığı nedeniyle Avrupa kıtası birincisi seçilmişti.

Aydın, daha sonra girdiği oylamada ise dünyanın en iyi dokuz öğretmeninden birisi olmuştu.

Ünye Belediyesi ve Ünye Turizm İşletmecileri Derneğince Hüseyin Sabri Kadı Konağı'nda düzenlenen programda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Aydın'ın daha önce Türkiye'de ve dünyada önemli başarılara imza attığını söyledi.

Şimdi ise Cambridge Üniversitesi'nin düzenlediği uluslararası yarışmada Avrupa birincisi olan Aydın'ın başarısının gurur verici olduğunu vurgulayan Tavlı, Muhammet Aydın'ın dünyanın en iyi, en adanmış dokuz öğretmeninden birisi olduğunu dile getirdi.

52 ülke arasından birinci seçildi

Cambridge Üniversitesi Doğu Avrupa Danışmanı Gökhan Ünlüer ise "Cambridge Adanmış Öğretmen Ödülleri" yarışmasında bu sene 129 ülkeden 12 bini aşkın adayın yarıştığını ifade etti.

Yarışmada dört bölgeye ait kıta birincilerinin belirlendiğine değinen Ünlüer, "Biz de bugün bu güzel sonuç için buradayız. Bizim de bağlı bulunduğumuz grupta, Avrupa bölgesinde 52 ülke var. Muhammet hocamız bu 52 ülkeden başvuran öğretmenler arasından birinci seçilerek Avrupa birinciliği ödülünü almaya hak kazandı." dedi.

Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi de Aydın'ın elde ettiği uluslararası başarının, Ünye'nin tanıtımı adına da büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Benim için bu yolculuk bitmiyor"

İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın da 23 yıla 53 proje sığdırdığını, dünyanın 7 kıtasında eğitim otoritelerinin model aldığı örnek uygulamalara öğrencilerle birlikte imza attıklarını vurguladı.

"Yılın Öğretmeni", "Yılın İlham Veren Öğretmeni" ve "Hayat Boyu Başarı" kategorilerinde birincilik dahil birçok ödül aldığını aktaran Aydın, hiçbir ödülde bu kadar heyecanlanmadığını belirterek, kendisini adanmış bir öğretmen olarak tanımladı.

Aydın, Avrupa kıtası birincisi olmasının çok büyük bir onur olduğunun altını çizerek, "Gökhan Bey bu ödülü İngiltere'den aldı, bizzat takdim etmek için hepimizi şereflendirdi. Benim için bu yolculuk bitmiyor. Bundan sonra da özellikle savaş ve ekonomik kısıtlar altında büyüyen çocukların iyi oluşlarına yönelik sürdürülebilir, aktif, etkin içerikler üreterek devam edeceğim. Bu sevda bitmez, öğretmenin öğrenme yolculuğu bitmez. Ömrümün sonuna kadar daha nice hayatlara dokunmak dileğiyle." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ünlüer, Cambridge Üniversitesince hazırlanan Avrupa kıtası birinciliği kupası ile plaket ve başarı sertifikasını Aydın'a takdim etti.

Kaynak: AA
Haberler.com
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