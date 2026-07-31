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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı
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KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 3 bin 532'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1556'ya ulaştı.

KONGO Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 3 bin 532'ye yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 1556'ya ulaştı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sağlık yetkilileri tarafından yayımlanan durum raporuna göre, ülkede teyit edilen Ebola salgınında vaka sayısı 3 bin 532'ye yükseldi. 15 Mayıs'ta ilan edilen salgında bugüne kadar 1556 kişinin yaşamını yitirdiği, 626 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi. Raporda, halihazırda 807 kişinin izolasyon altında tutulduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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