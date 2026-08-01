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Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina'ya diş geçiremedi

Mourinho ve Arda Gülerli Real Madrid, Oulaili Fiorentina'ya diş geçiremedi
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Real Madrid, 2-0 öne geçtiği maçta İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina ile hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlık çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Real Madrid, hazırlık karşılaşmasında İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı.

REAL MADRID 2-0'I KORUYAMADI

Maça hızlı başlayan Jose Mourinho yönetimindeki İspanyol devi, 12. dakikada Endrick'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan Real Madrid, 24. dakikada Alexis Ciria ile skoru 2-0'a getirerek farkı ikiye çıkardı. İtalyan temsilcisi Fiorentina ise 41. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle karşılık verdi ve ilk yarı Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran Fiorentina, 58. dakikada Moise Kean ile skoru 2-2'ye getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde her iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele dostça berabere sona erdi.

ARDA GÜLER VE OULAI KARŞI KARŞIYA 

Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başlayarak gösterdiği performansla dikkat çekti. Genç oyuncu, 87 dakika sahada kaldıktan sonra yerini Lamını Fati'ye devretti. Fiorentina'da da eski Trabzonsporlu Oulai, mücadeleye ilk 11'de başladı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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