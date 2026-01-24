Haberler

Avrupa'daki 72 Kurumdan 'Suriye' Açıklaması: Tu¨m İlerici, Demokratik, O¨zgu¨rlu¨kc¸u¨ Gu¨c¸leri Rojava'yla Dayanışmaya Çağırıyoruz

Rojava'ya yönelik saldırılar durdurulsun"

HABER MERKEZİ – Avrupa genelindeki 72 kurum ve dernek, Suriye'nin kuzeyindeki Rojava Özerk Bölgesi'ne yönelik saldırılara ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "6 Ocak'tan bu yana Halep'ten başlayarak Rojava Özerk Bölgesi'ni hedef alan kapsamlı, sistematik ve insanlık dışı bir saldırı" yürütüldüğü öne sürüldü.

Ortak metinde, Suriye Ulusal Ordusu'nun (SMO) "IŞİD ve benzeri cihatçı çetelerin çoğunluğundan oluştuğu" ve "Al Şara'ya bağlı" olduğu iddia edilerek, daha önce yapılan anlaşmaların yok sayıldığı savunuldu. Rojava Özerk Yönetimi'nin sorunları diyalogla çözme tutumuna rağmen saldırıların sürdürüldüğü ileri sürüldü.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği, binlerce kişinin yerinden edildiği iddia edildi. Metinde ayrıca, Kürt kadınlarının esir alındığı, Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı savaşçıların işkenceye maruz kaldığı ve "savaş suçu kapsamına giren yöntemlerle katledildiği" öne sürüldü. Saldırıların yalnızca askeri değil, "Rojava'da filizlenen sisteme, halklara ve kadınlara dönük ideolojik bir yok etme girişimi" olduğu ifade edildi.

Avrupa genelindeki 72 kurum ve dernek, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Ocak'tan bu yana, c¸ogˆunlugˆunu IS¸I·D ve benzeri cihatc¸ı c¸etelerin olus¸turdugˆu, Al S¸ara'ya bagˆlı Suriye Ulusal Ordusu; daha o¨nce yapılan tu¨m anlas¸maları yok sayarak ve Rojava O¨zerk Yo¨netimi'nin sorunları diyalogla c¸o¨zme yo¨nu¨ndeki tutumuna sırtını do¨nerek, Halep'ten bas¸layıp Rojava O¨zerk Bo¨lgesi'ni hedef alan kapsamlı, sistematik ve insanlık dıs¸ı bir saldırı bas¸latmıs¸tır. Bu saldırılar sonucunda c¸ok sayıda sivil yas¸amını yitirmis¸, binlerce insan yerinden edilmis¸tir. Ku¨rt kadınları esir alınarak ko¨leles¸tirilmek istenmis¸; Suriye Demokratik Gu¨c¸leri'ne (SDG) bagˆlı savas¸c¸ılar agˆır is¸kencelere maruz bırakılarak, ac¸ıkc¸a savas¸ suc¸u kapsamına giren yo¨ntemlerle katledilmis¸tir. Bu saldırılar, yalnızca askeri degˆil, aynı zamanda Rojava'da yes¸ermekte olan sisteme, halklara ve kadınlara yo¨nelik ideolojik bir yok etme giris¸imidir.

Bu cihatc¸ı c¸eteler yalnızca Ku¨rtlere degˆil; Suriye'deki Alevilere, Du¨rzilere, Hristiyanlara ve seku¨ler Mu¨slu¨manlara kars¸ı da yıllardır sayısız katliam gerc¸ekles¸tirmis¸tir. I·nanc¸ları, kimlikleri ve yas¸am tarzları nedeniyle 'makbul' saymadıkları tu¨m halkları hedef alan bu cihatc¸ı yapı, Suriye'yi karanlık bir barbarlıgˆa su¨ru¨klemektedir. Oysa bas¸ta Ku¨rt kadınları olmak u¨zere Rojava halkları, IS¸I·D barbarlıgˆına kars¸ı yalnızca kendi varlıklarını degˆil, tu¨m du¨nya insanlıgˆının onurunu savunan tarihsel bir direnis¸ sergilemis¸ ve bo¨lgede IS¸I·D'i yenilgiye ugˆratmıs¸tır. Bugu¨n Ku¨rt kadınlarının IS¸I·D'e kars¸ı direnis¸ini simgeleyen O¨zgu¨r Kadın Heykeli'ni yıkan bu cihatc¸ı c¸eteler, aynı zamanda SDG denetimindeki IS¸I·D hapishanelerini ele gec¸irerek binlerce katili serbest bırakmıs¸, bo¨ylece Rojava'yı oldugˆu kadar tu¨m du¨nyayı da bu¨yu¨k bir tehdit altına sokmus¸tur. S¸imdi ise aileleriyle birlikte yaklas¸ık 50 bin IS¸I·D'linin tutuldugˆu El-Hol Kampı'nı ele gec¸irmeye c¸alıs¸arak bo¨lgeyi tam bir kaosa su¨ru¨klemeyi hedeflemektedirler.

"Rojava'yı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

Bu saldırıların arkasında; ABD, I·ngiltere ve AB emperyalizmi, I·srail Siyonizmi ve Tu¨rkiye so¨mu¨rgeciligˆinin yer aldıgˆı gerici bir ittifak bulunmaktadır. Bu gu¨c¸ler, bo¨lgeyi kendi c¸ıkarları dogˆrultusunda yeniden dizayn etmek, Rojava'da halkların es¸itligˆi, kadın o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ ve demokratik yas¸am temelinde filizlenen barıs¸ umudunu bogˆmaya c¸alıs¸maktadırlar. Oysa Rojava'nın yas¸aması yalnızca Rojava halkları ic¸in degˆil; Ortadogˆu'nun ve tu¨m du¨nya halklarının barıs¸, o¨zgu¨rlu¨k ve birlikte yas¸am mu¨cadelesi ac¸ısından tarihsel bir kazanım olacaktır. Bu nedenle tu¨m ilerici, demokratik, o¨zgu¨rlu¨kc¸u¨ gu¨c¸leri; barıs¸tan, es¸itlikten ve halkların kardes¸ligˆinden yana olan herkesi Rojava'ya sahip c¸ıkmaya, uluslararası dayanıs¸mayı bu¨yu¨tmeye ve bu kirli saldırganlıgˆa kars¸ı ses yu¨kseltmeye c¸agˆırıyoruz. Bizler, bu metni imzalayan kurumlar olarak; demokratik bir Suriye kuruluncaya kadar Rojava'yı savunacagˆımızı, Suriye halklarının yanında olmaktan asla vazgec¸meyecegˆimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Hatimoğulları'ndan teşekkür mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yapılan ortak açıklamaya ilişkin, "Avrupa genelindeki 72 kurum ve derneğin Rojava'da yaşananlara dair yayımladığı ortak açıklama, karanlığa karşı güçlü bir dayanışma çağrısıdır. Bu kıymetli tutum için teşekkür ediyoruz. Rojava halkının yanında olmayı sürdürecek; insanlığa karşı ortak sorumluluğumuzla dayanışmayı büyüteceğiz" dedi.

Ortak açıklamaya imza atan kuruluşlar şöyle:

"1. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK)

2. Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu (ADEF)

3. Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)

4. Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)

5. Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E)

6. Avrupa Devrimci Demokratik Komün İnisiyatifi (ADDKİ)

7. Avrupa Devrimci Komün Meclisleri (ADKM)

8. Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-KON)

9. Avrupa Göçmen Emekçiler Birliği (AGEB)

10. Avrupa Karakoçan Dep Dayanışma Platformu (AVKARDEP)

11. Avrupa Koçgiri Kültür Merkezi

12. Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJKE)

13. Avrupa Özgürlük ve Barış Forumu (EFFP)

14. Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği

15. Avrupa Sürgünler Meclisi (ASM)

16. Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)

17. Alternatif Karadeniz İnisiyatifi

18. Bad Homburg Alevi Kültür Merkezi

19. Bern Alevi Dergahı

20. Bielefeld ve Çevresi Dersimle Dayanışma Derneği

21. Cenevre Alevi Derneği (AAG)

22. Ceni – kurdisches Frauenbüro für Frieden e.V / Berlin

23. Cıvrak Avrupa e.V

24. Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA)

25. Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF)

26. Dersim 38 Soykırım Karşıtı Derneği

27. Dersim İnşa Kongresi (DİK)

28. Doğu İsviçre Halkevi Kültür ve Dayanışma Derneği

29. Enternasyonal Kültür ve Dayanışma Derneği -Almanya

30. Ezidi Koordinasyonu

31. Gustavsburg Alevi Kültür Merkezi

32. Hamburg Barış İnisiyatifi/ Insiyatifa Aştiye ya Hamburge

33. Hochtauns Alevi Kültür Merkezi

34. İç Anadolu Kürtleri Platformu (PKAN)

35. İsviçre Tilkiler Sosyal ve Dayanışma Derneği

36. İnsan Hakları ve Dayanışma Derneği - İsviçre

37. Kadın Gözüyle

38. Kızılırmak Kültür Derneği

39. Kiğı Almanya İnisiyatifi

40. Kürdistan Göçmenler Derneği (KURDKOM) – İsviçre

41. Kürmeş Derneği

42. KUTÜSCH – İsviçre

43. Mainz Pazarcıklılar derneği

44. Mainz ve Çevresi Dersim Kültür Derneği

45. Maraş Dernekleri Federasyonu (MARDEF)

46. Mezopotamya Halk Kongresi,

47. Mezopotamya Özgürlük Partisi (MÖP)

48. Nor Zartonk - Avrupa

49. PangeaKolektif Göçmen Öz Örgütlenmesi – İsviçre

50. Partiya Komunist a Kurdistan-Avrupa (KKP-Avrupa)

51. People's Bridge

52. Pir Sultan Abdal Cemevi-Alzey

53. ?Pride Rebellion

54. Pontos Gerçeği

55. Qad-Verein für Friedensforschung e.V.

56. Socialist Youth Movement (SYM)

57. Soli-Dem

58. Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP Avrupa)

59. Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP Avrupa)

60. Tutsakların Sesi Platformu (TSP)

61. Uluslararası Kürecik Meclisi

62. Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi (UPOTUDAK )

63. United Front

64. Varto Der Reihn-Main e.V

65. Wenge Dersim-Hanover

66. Xeta Sor

67. Yaşanacak Dünya

68. Yeni Demokratik Gençlik (YDG)

69. Yeni Kadın

70. Yeşil Sol Parti – Avrupa

71. Young Struggle

72. ?ZORA."

