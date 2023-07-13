Avrupa ülkelerinde hava sıcaklıkları rekor seviyelerine ulaşırken İtalya'nın Lodi şehrinde 1 kişi aşırı sıcaklar sonucu hayatını kaybetti. İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, İtalya'daki hava sıcaklığının ise 48,8 dereceye kadar yükseleceği bildirilerek ülkenin başkenti Roma'nın yanı sıra Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 10 şehir için kırmızı alarm verildi. İtalya'nın kuzeyinde etkili olan sıcak hava dalgası ise bir kişinin ölümüne yol açtı.

- Avrupa'da sıcaklık rekor seviyede

İtalya'da 1 kişi hayatını kaybetti

MİLANO - Avrupa ülkelerinde hava sıcaklıkları rekor seviyelerine ulaşırken İtalya'nın Lodi şehrinde 1 kişi aşırı sıcaklar sonucu hayatını kaybetti.

Avrupa'da sıcak hava dalgası rekor kırmaya devam ediyor. İspanya, Fransa, Yunanistan, Hırvatistan ve Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklıkları 40 dereceyi aşarken, İtalya'daki hava sıcaklığının ise 48,8 dereceye kadar yükseleceği bildirilerek ülkenin başkenti Roma'nın yanı sıra Bologna ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 10 şehir için kırmızı alarm verildi. İtalya'nın kuzeyinde etkili olan sıcak hava dalgası ise bir kişinin ölümüne yol açtı. Lodi kentinde fenalaşan 44 yaşındaki yol bakım çalışması yapan işçi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İtalyan siyasetçi Nicola Fratoianni ise sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Dayanılmaz bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. Belki de bugün Lodi'de yaşanan trajedinin benzerlerinden kaçınmak için en sıcak saatlerde çeşitli önlemler alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Yetkililer endişeli

İngiltere Ulusal Hava Servisi MET Ofis, sıcaklıkların Cuma günü zirve yapacağını duyurdu. Ayrıca Avrupa'nın güneyinin büyük bir bölümünde sıcaklıkların 40 dereceyi aşacağını belirtildi. Avrupa'da geçen yıl aşırı sıcaklara bağlı 60 bin ölüm gerçekleşirken bu yıl daha fazla ölümün olmasından endişe duyuluyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi, dünya genelinde Haziran ayının en sıcak ay olduğunu ve sıcaklık rekoru kırıldığını açıklamıştı. Avrupa'da şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık, 2021 yılının Ağustos ayında İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında 48,8 derece olarak kaydedilmişti.