ATO İskenderun'da prefabrik yaşam alanı kurdu

Ankara Ticaret Odası (ATO), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'daki afetzedelerin, kalıcı konutları inşa edilene kadar, en iyi şartlarda yaşayabilmeleri için bir prefabrik yaşam alanı oluşturdu.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'daki afetzedelerin, kalıcı konutları inşa edilene kadar, en iyi şartlarda yaşayabilmeleri için bir prefabrik yaşam alanı oluşturdu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda tarafından İskenderun Belediyesinin tahsis ettiği Çay Mahallesi'ne yapılan "ATO 100. Yıl Barınma ve Sosyal Yaşam Alanı", Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) teslim edildi.

Yerli bir firmaya sipariş verilerek ürettirilen prefabriklerde 96 aile ikamet etmeye başladı.

Her bir prefabrik yapı içinde iki katlı iki ranza, hepsi dörder adet olmak üzere yatak, nevresim, yorgan, alez, yastık, el ve banyo havlusu ile ikili kanepe, buzdolabı, ısıtıcı, su ısıtıcısı, elbise dolabı, normal dolap, perde, ayakkabılık, kütüphane, tezgah altı dolap ve tezgah yer alıyor.

Prefabriklerin MDF'si birinci sınıf malzeme olan ahşap mobilyaları ATO tarafından Ankara Mobilyacılar Sitesi'nde ürettirildi. Yastık, yorgan ve nevresim takımları ise Toplumsal ve Kültürel Değerleri Yaşatma Derneği (HERDEM) tarafından ücretsiz karşılandı.

Tüm ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanan ATO 100. Yıl Barınma ve Sosyal Yaşam Alanı'nda 10 çamaşır makinesi ve 10 kurutma makinesinin yer aldığı ayrı prefabrik çamaşırhane alanı da inşa edildi.

Çocuklara oyun ve eğitim alanı

Prefabrik yaşam alanı, depremin en çok etkilediği çocuklar da düşünülerek tasarlandı.

Prefabriklerin ortasında çocuklar için bir oyun alanı ayrıldı. İçinde çocukların gökyüzünü de görebilecekleri ve bu nedenle Gökyüzü Evleri olarak isimlendirilen iki ayrı kubbe şeklinde oyun alanı kuruldu.

Prefabrik yaşam alanında, ATO'nun 61 No'lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesinin destekleriyle Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) temin edilen çadır içine eklenen masa, sandalye, oyuncak ve gerekli araç gereçlerle anaokulu da oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anaokulunda öğretmen de görevlendirildi.

"Yaraları birlikte sarmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, Oda'nın depremin ilk dakikalarından itibaren bölgedeki ihtiyaçları gidermeye ve yaraları sarmaya çalıştığını belirterek depremin etkilediği illerde yaşamı, üretimi ve ticareti desteklemek için yaşam alanları kurulmasının önemine dikkati çekti.

Deprem felaketi yaşayan vatandaşların psikolojilerinin düzeltilerek sosyal hayata dönmelerini sağlamak için ATO'nun 68 Meslek Komitesi ve üyeleriyle seferber olduklarına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Mübarek ramazan ayını tamamlamamıza ve bayramı karşılamamıza sayılı günler kaldı. Kalıcı konutlar yapılana kadar İskenderun'da kurduğumuz prefabriklerin vatandaşlarımız için yuva olmasını ve bayramı huzur içinde karşılamalarını istiyoruz. Gücünü birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularından alan milletimizin en kısa zamanda daha da güçlenerek yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum."

Baran, prefabrikleri ve iç donanımlarını temin ederken yerli malı ürünleri tercih ettiklerini belirtti.

Prefabrik içi ahşap ürünlerin Ankara Mobilyacılar Sitesi'nde üretildiğini, dokuma ürünlerin Ankara'da bulunan HERDEM Derneği tarafından karşılandığının altını çizen Baran, "Çamaşırhane içinde yer alan çamaşır ve kurutma makinaları BEKO tarafından ücretsiz olarak verildi. Depremzede kardeşlerimiz için seferber olan ve katkıda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaralarımızı birlikte sarmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.