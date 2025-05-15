Atina'da Türk ve Yunan Sanatçıların Ortak Konseri

Yunanistan'ın başkenti Atina'da Türk piyanist Nazlı Hacıalioğlu ve Yunan klarnet virtüözü Thanasis Vasilopulos birlikte konser verdi.

Türkiye'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yunanistan'ın Kültür Bakanlığının himayelerinde, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinin düzenlediği ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) destek verdiği etkinlikte Türk ve Yunan sanatseverler buluştu.

Yunanistan Kültür Bakan Yardımcısı Yasonas Fotilas'ın yanı sıra aralarında Yunan milletvekillerinin de bulunduğu davetliler, hem Türk hem de Yunan sanatçıların bestelerini, Hacıalioğlu ve Vasilopulos'un yorumuyla dinleme fırsatı buldu.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türkiye- Yunanistan ilişkilerinde son iki yılda olumlu sürece girildiğine dikkati çekerek, "Aramızdaki mevcut fikir ayrılıklarına rağmen ortak hedefimiz; her iki halkın da faydası için ilişkimizi her alanda geliştirmektir. Kültür de bu çabanın önemli bir parçasıdır. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni sayesinde kültürel ilişkilerimiz gelişiyor." diye konuştu.

Erciyes, son dönemde iki ülke arasında kültürel alanda yapılan işbirliği örneklerine işaret ederek, "Kültür, işbirliği ve gelecek için ortak vizyon aracılığıyla köprüler kurmaya devam edelim." dedi.

Yunanistan Kültür Bakan Yardımcısı Fotilas da "Ülkelerimiz arasındaki fikir ayrılıklarına rağmen, kültür güçlü ve istikrarlı duruşunu sergilemeye devam ediyor." şeklinde konuştu.

Kültürün karşılıklı anlayış için önkoşulları ve temeli oluşturabileceğini belirten Fotilas, "Bugün böylesi saf bir işbirliğini muhteşem sanatçılardan izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinlik vesilesiyle Atina'da bulunan YEE Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü olarak kültür ve sanata son yıllarda daha fazla önem veriyoruz çünkü insanları birbirine yaklaştıracak en güçlü unsurun kültür olduğunu düşünüyoruz. Kültürel üretimlerimizin birbirine çok daha yakın olabileceğini görüyoruz çünkü insan öncelikli olarak kültür üreten bir varlık. Biz bunun bilinciyle hareket ediyoruz." dedi.

Aliy, bu konserle YEE olarak Yunanistan'daki ilk etkinliklerini gerçekleştirmiş olduklarını belirterek,, bunun müzik alanında bir etkinlik olmasını da şu sözlerle değerlendirdi:

"Her iki toplumun da müziğe ne kadar düşkün ve müziğe bağlı olduğunu biliyoruz ve notalarımızın birbirine ne kadar yaklaştırdığını da biliyoruz. Bu nedenle bugünkü etkinlik beni çok umutlandırdı. İki toplumun birbirine daha da yakınlaşacağı konusunda daha da ümitvar oldum."

Benzer etkinliklerin devam edeceğini umduğunu kaydeden Aliy, şunları kaydetti:

"Kültür Bakanımızın özel ilgisi ve Dışişleri Bakanlığımızın gayretiyle biz burada Yunus Emre Enstitüsü olarak varlığımızı sürdürmek ve bu tür faaliyetlere daha fazla önem vermek istiyoruz. Bugünkü etkinlik çok coşkulu bir başlangıç oldu. O nedenle çok mutluyum."

Dostluk köprüsü

Hacıalioğlu da "Bu akşam burada sahne almak benim için onur vericiydi. Müzik insanları birleştiren evrensel bir dil ve bu akşam bu sahnede bunu çok güçlü bir şekilde hissettik. Bu konser sadece bir konser değil, aynı zamanda iki ülke arasında kurulan bir dostluk köprüsüydü." açıklamasına yer verdi.

Vasilopulos ise çok yakın arkadaşı Hacialioğlu ile sahne aldığı için son derece mutlu olduğunun altını çizerek, "Çok güzel bir organizasyondu. Kalbimi dışarı dökmemde Nazlı da seyirci de çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Bugün konserde seyirciyle buluşan etnik ve klasik müziğin birlikteliğinin insanlar için de bir mozaik örneği olduğunu ifade eden Vasilopulos "Paylaşacak çok güzel şeylerimiz var. Türkiye'den harika dostlarım var. Bunun için çok mutluyum." dedi.