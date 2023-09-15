Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda organize edilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Zorluoğlu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, milletin istiklali ve istikbali uğruna canlarını ortaya koyan şehitlere rahmet diledi.

Trabzon'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiği ender şehirlerden biri olmasının haklı şerefini üzerinde taşıdığını belirten Zorluoğlu, "2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılı olması vesilesiyle hepimiz için ayrı bir ehemmiyet, ayrı bir önem taşımaktadır." dedi.

Zorluoğlu, cumhuriyeti bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak adına özveriyle çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte en güçlü desteğimiz, referansımız ve çıkış noktamız Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün gelmiş olduğu gelişmişlik seviyesidir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir giriş yapmak, kadim şehrimizi her alanda geliştirmek, kalkındırmak ve Atatürk'ün en büyük hedefi olan muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun bir gayret içindeyiz."

???????Öğrencilerin şiirler okuduğu törende, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı da Atatürk'ün sevdiği şarkıların yer aldığı konser verdi.

Törene, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kamu kurumlarının müdürleri, askeri erkan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.