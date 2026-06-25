"Mustafa Kemal Efsanesi" Operasına Tepki: İptali İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

(ANKARA) - Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 Nisan 2027 tarihinde prömiyer yapması planlanan "Mustafa Kemal Efsanesi" adlı opera, Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Eserin iptal edilmesi talebiyle Ankara'da imza kampanyası başlatıldı.

Stuttgart Devlet Operası tarafından sahnelenmesi planlanan eserle ilgili tartışmalar Türkiye'ye de yansıdı. Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, Ankara Kızılay'da kurulan stantta imza vererek etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, eserin tanıtım metinlerinde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Oygür, Stuttgart Devlet Operası'nın siyasi bir tartışmanın parçası haline getirildiğini savunarak, kampanyanın sürdürüleceğini ifade etti.

Kızılay'da gün boyunca devam eden imza kampanyasına çok sayıda vatandaş katıldı. Kampanya kapsamında toplanan imzaların ilgili kurumlara iletilmesinin planlandığı bildirildi.

ESERİN İÇERİĞİ TARTIŞMA YARATTI

Stuttgart Devlet Operası'nın tanıtım metinlerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı tarihsel ve siyasi tartışmalar çerçevesinde ele alınacağı belirtilirken, "şiddet", "otoriterlik", " tarihsel suçlar" kavramlarının yer alacağı ve Ermeniler, Rumlar ve Kürtlerle ilgili tarihsel olayların da eserde yer alacağı ifade edildi.

Operanın Türkçe, Almanca, Ermenice ve Kürtçe dillerinde sahneleneceği açıklandı. 10 Nisan 2027 tarihinde prömiyeri yapılması planlanan eserin yönetmenliğini Türk asıllı Alman sanatçı Ersan Mondtag üstleniyor. Eserin müzikal yönetimi ve bestesi Bassem Akiki'ye, librettosu ise Olga Bach'a ait.

Kaynak: ANKA