Haberler

"Mustafa Kemal Efsanesi" Operasına Tepki: İptali İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Stuttgart kentinde sahnelenmesi planlanan 'Mustafa Kemal Efsanesi' operası, Atatürk'e yönelik ifadeler nedeniyle Türkiye'de tepki çekti. Cumhuriyet Kadınları Derneği, Ankara Kızılay'da imza kampanyası başlatarak eserin iptal edilmesini talep etti.

(ANKARA) - Almanya'nın Stuttgart kentinde 10 Nisan 2027 tarihinde prömiyer yapması planlanan "Mustafa Kemal Efsanesi" adlı opera, Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. Eserin iptal edilmesi talebiyle Ankara'da imza kampanyası başlatıldı.

Stuttgart Devlet Operası tarafından sahnelenmesi planlanan eserle ilgili tartışmalar Türkiye'ye de yansıdı. Cumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, Ankara Kızılay'da kurulan stantta imza vererek etkinliğin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür, eserin tanıtım metinlerinde Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullanılan ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirtti. Oygür, Stuttgart Devlet Operası'nın siyasi bir tartışmanın parçası haline getirildiğini savunarak, kampanyanın sürdürüleceğini ifade etti.

Kızılay'da gün boyunca devam eden imza kampanyasına çok sayıda vatandaş katıldı. Kampanya kapsamında toplanan imzaların ilgili kurumlara iletilmesinin planlandığı bildirildi.

ESERİN İÇERİĞİ TARTIŞMA YARATTI

Stuttgart Devlet Operası'nın tanıtım metinlerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı tarihsel ve siyasi tartışmalar çerçevesinde ele alınacağı belirtilirken, "şiddet", "otoriterlik", " tarihsel suçlar" kavramlarının yer alacağı ve Ermeniler, Rumlar ve Kürtlerle ilgili tarihsel olayların da eserde yer alacağı ifade edildi.

Operanın Türkçe, Almanca, Ermenice ve Kürtçe dillerinde sahneleneceği açıklandı. 10 Nisan 2027 tarihinde prömiyeri yapılması planlanan eserin yönetmenliğini Türk asıllı Alman sanatçı Ersan Mondtag üstleniyor. Eserin müzikal yönetimi ve bestesi Bassem Akiki'ye, librettosu ise Olga Bach'a ait.

Kaynak: ANKA
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki düşüş durdurulamıyor! Çeyrek altının fiyatını görenler şaşkın

Çeyrek altının güncel fiyatını görenler şaşkın
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'de 'Tüketmeyin' uyarısı yapıldı

Ünlü Türk maden suyu toplatılıyor! "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
NATO zirvesi nedeniyle Ankara'da kapatılacak yolların listesi belli oldu

Valilik listeyi yayınladı! Hepsi kapatılacak
20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada

20 yaşındaki askerin acı sonu: Kahreden anlar anbean kamerada
Meydanda toplanan binlerce kişi Kerbela şehitlerini andı

Kent meydanında dikkat çeken anma töreni! Binlerce kişi toplandı
Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü

Film gibi operasyon! Polis dolandırıcıları kendi tuzağına düşürdü
Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi! Yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'ı reddeden milli futbolcu kararını verdi