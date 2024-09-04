Üye Girişi
Haberler

Ataşehir'de korku dolu anlar! Polisi görünce belindeki silahı önce ağzına sonra kafasına dayadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de bir şahıs yanındaki silahı polise vermemek için silahı önce ağzına sonra kafasına dayadı. Çevredeki vatandaşların uyarıları sonuç vermeyince polis ekipleri müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

İstanbul Ataşehir'de denetime takılan bir şahıs korku dolu anlar yaşattı. Yanındaki silahı polise vermemek için intihara kalkışan şahıs polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

SİLAHI ÖNCE AĞZINA SONRA KAFASINA DAYADI

Olay, saat 18.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede denetim yapan polis ekipleri bir şahsı durdurmak istedi. O anda belindeki silahı çeken kişi önce ağzına sonra kafasına dayadı. Uzun süre silahını teslim etmek istememek için direnen şahıs, havaya 2 el ateş etti. Havaya ateş ettiği sırada polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Ataşehir'de korku dolu anlar! Polisi görünce belindeki silahı önce ağzına sonra kafasına dayadı

Ataşehir'de korku dolu anlar! Polisi görünce belindeki silahı önce ağzına sonra kafasına dayadı

Ataşehir'de korku dolu anlar! Polisi görünce belindeki silahı önce ağzına sonra kafasına dayadı

Ataşehir'de korku dolu anlar! Polisi görünce belindeki silahı önce ağzına sonra kafasına dayadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi 'Rabia' işaretiyle uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlamasında dikkat çeken detay

 Afganistan ve Pakistan sınırında çatışma çıktı! Ağır silahları devreye aldılar

2 ülke arasında çatışma çıktı, ağır silahları devreye aldılar

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Genç kadını telefonla taciz edip kafeyi basan eşini öldüresiye dövdüler

Kadın müşteriyi taciz ettikleri yetmezmiş gibi kocasını da öldüresiye dövdüler
500

Yorumlar (1)

Birşey demedimki:

Arka sokaklar setinden bir kesit .

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Arthur Melo kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Kral Charles öldü mü? Cenaze töreni planlanıyor Ballon d'Or adayları 2024! Arda Güler Ballon d'Or aday mı? Dilruba Cumhurbaşkanı'na ne dedi? Sokak ropörtajı videosunda Dilruba Cumhurbaşkanı'na hakaret mi etti? Rabiot'un annesi kimdir? Rabiot'un annesi Mamma Veronique menajer mi? Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? LPG'ye zam geldi mi? SON DAKİKA! Bu gece otogaza, mazota, LPG'ye zam mı geldi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı
title