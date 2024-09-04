Ataşehir'de korku dolu anlar! Polisi görünce belindeki silahı önce ağzına sonra kafasına dayadı

İstanbul Ataşehir'de denetime takılan bir şahıs korku dolu anlar yaşattı. Yanındaki silahı polise vermemek için intihara kalkışan şahıs polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

SİLAHI ÖNCE AĞZINA SONRA KAFASINA DAYADI

Olay, saat 18.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede denetim yapan polis ekipleri bir şahsı durdurmak istedi. O anda belindeki silahı çeken kişi önce ağzına sonra kafasına dayadı. Uzun süre silahını teslim etmek istememek için direnen şahıs, havaya 2 el ateş etti. Havaya ateş ettiği sırada polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.